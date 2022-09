Vzw Kindia knoopt eindelijk weer aan met traditie

De medewerkers van vzw Kindia slaken een zucht van verlichting. Na twee jaar stilte kunnen ze eindelijk opnieuw hun barbecue organiseren. Hoognodig, aangezien ze dringend geld nodig hebben om de beloofde engagementen na te komen. Zo steunt Kindia onder meer de verbouwing van een middelbare school in Bongaon, India.

Vzw Kindia is geen NGO die kan rekenen op nationale en internationale steun. “We zijn en blijven een lokale organisatie”, zegt bezieler Jean-Marie Vandendriessche. “Het hoofddoel is om arme kinderen in India op weg te helpen naar een betere toekomst. De grootste noodzaak is degelijk onderwijs, via Kindia betalen we hun studiekosten of zorgen we voor een betere schoolomgeving.”

Dat gebeurt gericht, door de steun aan 170 sponsorkinderen, die ze op 8 november daadwerkelijk gaan bezoeken ter plaatse. Of indirect door infrastructuurwerken, zoals momenteel de verbouwing van de Monsada tech-school in Bongaon.

“Wij engageren ons om de nodige fondsen aan te brengen”, vervolgt Jean-Marie. “Ik kan u verzekeren, de voorbije twee jaar hebben we ons dikwijls afgevraagd hoe en of we er zouden in slagen. De afbetalingen liepen gewoon door. Vorig jaar bracht de tocht langs de Leie gelukkig 5000 euro in het laatje, en er zijn natuurlijk onze sponsors voor de kinderen. Maar zonder de jaarlijkse barbecue kunnen we niet alle gaatjes vullen. Weet je dat ons bestuur alles zelf betaalt. De reiskosten naar India, maar ook het eten en de drank op onze eigen barbecue?”

Wie er dit jaar voor het eerst niet zullen bij zijn, zijn de meter en peter van vzw Kindia. Zowel Maria – van den Bascule – Feys, overleden in januari als Luc Malysse, overleden vorige zomer, zullen erg gemist worden. “Een immens verlies. Het waren fantastische mensen en ideale ambassadeurs voor vzw Kindia”, mijmert Jean-Marie. “Thomas, de zoon van Luc, zal het peterschap opnemen. We hebben ook al de perfecte meter aangesproken, die moet enkel nog toezeggen.”

Kaarten

De barbecue vindt plaats op zaterdag 10 september vanaf 18.30 uur in de Porseleinhallen. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen 10 euro. Een steunkaart heb je al voor 5 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij de medewerkers, onder meer bij Jean-Marie Vandendriessche (0479 25 07 87). “Wij hopen op heel veel bezoekers, niet voor ons, maar voor de kinderen in India die we anders in de steek laten”, besluit Jean-Marie. (SL)