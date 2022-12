VZW Kansenfonds Knokke-Heist vervult 266 kinderwensen

VZW Kansenfonds Knokke-Heist verkoopt sinds 2017 soep voor kansarme kinderen. Dit jaar werd een record gebroken en werd door het personeel van de gemeente 650 liter soep verkocht. Daarnaast steunden Lions Club Knokke-Zoute en Lions Club Damme Zwin het initiatief. Daarmee konden 266 wensen van kansarme kinderen in vervulling gaan.

Vzw Kansenfonds Knokke-Heist zet zich sinds 2017 doorheen het jaar in om financieel tegemoet te komen in specifieke ondersteuningsaanvragen van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen in Knokke-Heist. Vaak gaat het om een tussenkomst in de kosten voor logopedie, inschrijvingsgeld voor een hobby, een nieuwe fiets, sneeuwklassen….

650 liter soep

Vzw Kansenfonds kan naast inkomsten door eigen acties zoals champagne- en soepverkoop rekenen op financiële steun van serviceclubs en giften van particulieren. Dit jaar werd een record van 650 liter soep verkocht, met dank aan lokale handelaars, Erica Gruijters en Alain Verdonck. De diensthoofden van gemeente Knokke-Heist hielpen op hun teambuilding ook bij de bereiding van tientallen liters soep. Dankzij de donaties en samenwerkingen, konden alle 266 wensen die de vzw dit jaar bereikten tijdens de wensenboom-actie, in vervulling gaan. De gemeente Knokke-Heist wil iedereen bedanken voor hun bijdrage!

Meer info: https://www.knokke-heist.be/kansenfonds.

(DM)