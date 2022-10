Vzw Enchanté streeft naar stad waar iedereen erbij hoort: Hartelijke Plekken van start

Vzw Enchanté streeft naar een inclusieve samenleving die echt leeft en mensen met elkaar verbindt. “Op een Hartelijke Plek willen we mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn en erbij horen, zonder dat ze zich moeten bewijzen”, klinkt het.

De non-profitorganisatie Enchanté is gestart in Gent in 2018, geïnspireerd door burgerinitiatieven in Parijs en Italië. De bedoeling is om mensen met en zonder kwetsbare achtergrond voor elkaar te laten zorgen op plekken waar het goed aanvoelt.

“Een samenleving werkt pas echt als mensen hechter met elkaar verbonden zijn”, zegt Nele Roelens van de vzw Enchanté. “Het netwerk van Hartelijke plekken breidde uit naar andere Vlaamse steden waaronder ook Roeselare en Kortrijk. In 2021 gingen we de strijd aan tegen honger op school met het initiatief Brooddoosnodig. Zo creëren we samen met hartelijke handelaars, scholen, ambassadeurs, vrijwilligers en iedereen die wil een wereld waarin we elkaar trakteren op hartelijkheid”, gaat ze verder.

Kleine diensten

“Hoe gaan we te werk? Op een Hartelijke Plek willen we mensen het gevoel geven dat ze er welkom zijn en erbij horen zonder dat ze zich moeten bewijzen. Het kan heel simpel… Een kopje koffie, een maaltijd, een zorgeloze overnachting, een gevulde brooddoos of een cultuurticket trakteren aan iemand die het wat minder breed heeft. Hartelijke Plekken kunnen ook gratis kleine diensten aanbieden zoals wifi, toiletgebruik, gsm opladen,… Veurne is de zevende Vlaamse stad waar het project Hartelijke plekken wordt uitgerold. Het gaat om een co-creatie getrokken door burgers in samenwerking met sociale partners (Eerstelijnszone Westkust & Polder, CAW) en de overheid (Stad Veurne)”, vertelt Nele.

Raamsticker

Charlotte Liefooghe van OCHO Dance Studio is een van de Veurnse trekkers. “Het is de bedoeling dat we ons als ondernemers hartelijk opstellen en iedereen die bij ons over de vloer komt een goed gevoel geven. In Veurne zijn we al met 16, waaronder horecazaken Verdonck, Flandria, ’t Torentje, De Living, eetcafé De Reygaerd, Groenten en Fruit Roose, maar ook het Bakkerijmuseum, vzw Herita Kasteel Beauvoorde, dienstencentrum De Zonnebloem, vzw De Palette, centrum voor dagverzorging Tagaste, apotheek Bulskamp, schoonheidssalon J’Esthetiek, Jessie’s Coiffure… en onze dansschool OCHO DS. Al deze zaken herken je aan de raamsticker met het logo en ze staan ook vermeld op de gedrukte stadsplannen met een overzicht van de diensten die ze aanbieden, en die zijn heel gevarieerd”, legt Charlotte uit. Hendrik Mercelot is de ambassadeur van Enchanté en lid van de trekkersgroep Veurne. Als ervaringsdeskundige weet hij als geen ander wat het is om door omstandigheden in armoede te belanden. Hij is de ideale ambassadeur en het aanspreekpunt dat mensen over de streep kan trekken om zonder schroom binnen te stappen bij de Hartelijke Plekken. “Zo kunnen we van Veurne een stad vol warme plekken maken waar iedereen zich welkom en thuis voelt”, besluit schepen Guido Hoste.