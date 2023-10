Vzw Curieus zoekt pompoenen tegen armoede

Naar aanleiding van de Werelddag tegen Armoede op dinsdag 17 oktober organiseert Curieus vzw een pompoenactie in Oostende, Kortemark en Bredene. “We willen pompoenen inzamelen, die we vervolgens via de Sociale Kruidenier bij armlastige inwoners willen krijgen”, aldus Nathalie Caestecker, voorzitter van Curieus Bredene.

17 oktober is de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Jaarlijks brengen armoedeorganisaties armoede dan onder de aandacht van het grote publiek. “Het ontstaan ervan gaat terug tot 17 oktober 1987 toen ruim 100.000 mensen op Place Trocadéro in Parijs verzamelden om slachtoffers van extreme armoede, geweld en honger te herdenken. Trocadéro is de plek waar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend werd in 1948”, legt Nathalie Caestecker, die ook gemeenteraadslid is voor Vooruit, uit.

“Heel wat organisaties zetten op 17 oktober sindsdien een actie op het getouw om deze dag niet te vergeten. Ze verkopen of delen dan soep uit om aandacht te vragen voor het armoedeprobleem.”

Pompoenen

Curieus Bredene wil de actie in aanloop naar 17 oktober ondersteunen. “We roepen tuiniers, volkstuintjes, ‘samentuintjes’, gemeenschappelijke groentebakken… daarom op om een pompoen met ons te delen. Wie met andere woorden pompoenen kweekt, kan er eentje wegschenken aan onze actie. Je loopt er gewoon even mee langs in het Sociaal Huis, waar de pompoenen verzameld zullen worden. Tegelijk zullen deze goedhartige kwekers een zakje nieuw pompoenzaad meekrijgen, als bedanking en om een nieuwe oogst voor te bereiden”, aldus Nathalie Caestecker.

De ingezamelde pompoenen zal Curieus Bredene wegschenken aan de Sociale Kruidenier. “Die kan ze verdelen onder haar klanten, die er op hun beurt pompoensoep van kunnen maken. En zo zijn we weer bij de traditionele soepactie, die met de Werelddag tegen Armoede gepaard gaat”, besluit Nathalie Caestecker.