Vzw Chiro Jebo organiseert derde sneukeltocht

Vzw Chiro Jebo bestaat uit oud-leiders van de jongens- en meisjeschiro van Lichtervelde. Op pinkstermaandag 29 mei organiseren ze voor de derde keer een leuke sneukeltocht met twee stopplaatsen en heel wat lekkers.

“De sneukeltocht wordt voor de derde keer ingericht”, vertelt Nele Wybo, voorzitster van Chiro Jebo. “De route is ongeveer 25 kilometer lang, ideaal om met de fiets te doen. Tussenin zijn er twee stopplaatsen met heel wat versnaperingen inbegrepen. De opbrengst is ten voordele van de Chirolokalen. We sparen momenteel om het sanitair volledig te vernieuwen, en wat kleinere werken uit te voeren. Het jaarlijkse Chirocafé, wat de grootste opbrengst was, kunnen we helaas niet meer houden in Ten Boomgaerde doordat een andere vereniging daar iets organiseert tijdens de avondmarkt. Voor ons is dat natuurlijk heel erg jammer”, zegt Nele. “We zoeken een plek waar we toch iets kunnen organiseren, maar die zoektocht loopt niet van een leien dakje.”

Pinkstermaandag

De sneukeltocht verandert elk jaar van datum. “De eerste keer was in augustus, maar dat is een moeilijke periode om helpende handen te vinden. Vorig jaar organiseerden we het op Hemelvaart, maar dat liep samen met een andere sneukeltocht in de gemeente. Dit jaar kiezen we voor pinkstermaandag.”

De sneukeltocht vindt plaats op maandag 29 mei. Starten kan tussen 13 en 15 uur aan het lokaal van de Chiromeisjes, gelegen aan de Leysafortstraat 17 in Lichtervelde. De deelnemers krijgen een pakketje mee met drank en wat lekkers. Inschrijven voor 21 mei via https://BIT.LY/3hGORSF, via de vzw-leden, of de QR-code. Meer informatie bij Nele Wybo, nele.wybo@me.com, 0474 22 92 35. Prijs voor een volwassene 12 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 8 euro. Inbegrepen zijn een braadworst, ijsje, taart, koffie en versnaperingen. (JW)