Vvvuur! organiseert Belgische avond in Staden

Vvvuur!, de vroegere Liberale Vrouwen, houdt op 22 september een Belgische avond in Staden.

“We hebben al tal van gelijkaardige thema-avonden georganiseerd”, vertelt lokaal voorzitster Annick Vanslambrouck. “Eerder stonden onder andere al Schotland, Italië en Spanje centraal. Nu kiezen we voor ons land. We plannen een buffet met typisch Belgische gerechten, zoals frieten, vol-au-vent, en balletjes in tomatensaus. En Jan Wuytens en Lissa Lewis zorgen voor de muziek.”