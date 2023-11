VTT Molendorp in Ruiselede opnieuw groot succes

Veloclub Ruiselede Sportief was uiterst tevreden met de opkomst afgelopen woensdag voor de jaarlijkse VTT Molendorp, dat zijn mountainbiketochten over drie afstanden naar keuze.

De sfeer in zaal Sport en Spel was erkentelijk en dankbaar vanuit het publiek. De ruim 900 sporters waren zeer enthousiast over het parcours en de vele hapklare lekkernijen tijdens de tussenstop in Sint-Maria-Aalter.

Maurice Bral van het comité kreeg zowaar een storm van lovende woorden over zich heen. Zowel voor de organisatie als voor zijn systeem voor de drinkbekers. Er werden recupereerbare en afwasbare bekers gebruikt, zoals wettelijk voorzien. Bral had dagen voor het event een praktisch systeem ontworpen. Namelijk betonnen afgeronde voetstukken, daarin pvc buizen op maat van de diameter van de bekers en de deelnemers schoven de bekers daar ordentelijk in. Het systeem wekte zelfs behoorlijk wat interesse op bij de deelnemers. “Ik heb er geen patent op, maar stel wel vast dat velen ietwat nijdig gluurden en vol tact informeerden naar het product”, zegt de man die van aanpakken weet. (RV)