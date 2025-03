Vrouwen aan de macht bij Okra Oostrozebeke

Bij de start van een nieuwe legislatuur worden ook de besturen bij de gemeentelijke adviesraden en grote verenigingen herschikt. Heel recent was dit het geval bij de ijzersterke Okra-vereniging, die maar liefst 376 leden telt. Voorzitter Rosette Soetaert had te kennen gegeven, niet langer kandidaat te zijn voor het voorzitterschap. Een herverkiezing onder de leden was dus aan de orde. Die herverkiezing kreeg haar beslag tijdens het jaarlijkse Okra-feest. Het was de populaire Martine Verbeke die aan het langste eind trok en, samen met haar penningmeester Freddy Vanhaelst, de komende zes jaar Okra in goede banen zal leiden. “Ik ben nu huisvrouw, maar heb voordien acht jaar het bloeiende volkscafé De Grot op de Ginste uitgebaat. Ik ben er in 2007 mee gestopt omwille van aanhoudende rugklachten. Ik ben intussen al twintig jaar lid van Okra en ken de vereniging door en door.”

Groeien en verjongen

“Ik moet zeggen dat het lekker loopt bij Okra Oostrozebeke. Het ledenaantal blijft groeien en verjongen. Het activiteitenaanbod heeft daar heel veel mee te maken. We moeten er als bestuur voor zorgen dat vernieuwing mogelijk is binnen het activiteitenaanbod. Zo zijn we erin geslaagd om bowling aan onze activiteitenkalender toe te voegen. En ook darten konden we niet links laten liggen, want dat zit de laatste tijd behoorlijk in de lift. We proberen mee te zijn met onze tijd en dat maakt onze vereniging nou net zo aantrekkelijk. Vergeet niet dat mensen samenbrengen ons hoofddoel is. Zo krijgt vereenzaming geen kans! Om de veertien dagen is er een vergadering van het kernbestuur, en maandelijks met het hoofdbestuur.”

Suzy Morell

Of er nog tijd is voor een persoonlijke hobby? “Toch wel. Mijn vriend en ik zijn grote supporters van de zangeres Suzy Morell. We proberen zoveel mogelijk van haar optredens bij te wonen. Voor ons zijn die optredens erg ontspannend. We beleven er veel plezier aan en ontmoeten er vaak vrienden.” (CLY)