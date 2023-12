Vrijwilligers Mobitwin worden getrakteerd op een etentje

Onlangs werden de chauffeurs van Mobitwin, de plaatselijke mindermobielencentrale, door de gemeente uitgenodigd voor een etentje in Bistro du Chêne in Dadizele.

De Mindermobielencentrale werd op 1 november van dit jaar omgedoopt tot Mobitwin. Exact een maand later werden de chauffeurs uit Moorslede, Slypskapelle en Dadizele uitgenodigd voor een etentje.

“We kunnen momenteel een beroep doen op een tiental vrijwilligere chauffeurs. Zij zorgen ervoor dat 65-plussers die minder mobiel zijn toch bijvoorbeeld in het ziekenhuis geraken, naar de kapper kunnen gaan of hun boodschappen kunnen doen”, aldus Els D’Hooghe. Zij staat in voor de planning.

“In 2022 reden onze chauffeurs maar liefst 31.718 kilometer, goed voor 1.033 ritten of bijna drie ritten per dag. De meeste ritten gaan richting het ziekenhuis.”

Versterking gevraagd

Els en de chauffeurs merken dat er dit jaar veel meer aanvragen binnenkomen. “Sinds het gebruik van de centrale niet meer inkomensgerelateerd is, zijn er nu veel meer 65-plussers die gebruikmaken van Mobitwin. We zijn dan ook op zoek naar extra chauffeurs. Momenteel kunnen we rekenen op verschillende oudere chauffeurs, we hopen ook dat nieuwe, jonge krachten zich geroepen voelen om mee te helpen aan dit mooie initiatief”, zegt schepen voor Sociale Zaken Benedikt Vallaey (Sterk).

Nieuwe kracht

Met Danny Beernaert werd enkele weken geleden een nieuwe kracht opgenomen in het team. De 63-jarige Moorsledenaar was jarenlang aan de slag bij de gemeente, maar geniet nu van zijn pensioen. “Tijdens de coronacrisis gaf ik aan vrijwilligerswerk te willen doen. Toen kwam er niets uit de bus, maar sinds kort word ik wel ingeschakeld als vrijwilliger binnen de mindermobielencentrale.” Danny heeft inmiddels al enkele ritten achter de rug. Zo voerde hij al iemand naar de luchthaven in Oostende. “Een leuk tijdverdrijf. Zo blijf ik onder de mensen komen en geniet ik van het sociaal contact.” (BF)

Wil jij ook meehelpen, neem dan contact op via het mailadres zorg@moorslede.be.