Vrijwilligers Mivalti in de bloemetjes gezet: “Warmte en dankbaarheid”

De vrijwilligerswerking van Mivalti zit in de lift. Met meer dan 50 zijn ze ondertussen, en dat aantal groeit gestaag. “Veel mensen zijn op zoek naar een fundamentele meerwaarde in hun leven en bij ons vinden ze die”, vertelt vrijwilligerscoach Ann Roelens.

“Vorig jaar sloten tien nieuwe vrijwilligers zich aan en dit jaar staat de teller al op vijf”, zegt Ann. “We blijven actief op zoek naar extra krachten. Sommigen vinden ons via Tielt Vrijwilligt op de website van de stad. Ook de mond-tot-mondreclame is belangrijk. Daarnaast staan we eenmalig met een promotiestand op de wekelijkse donderdagmarkt en de boerenmarkt om bezoekers actief aan te spreken en warm te maken voor onze organisatie. Veel vereisten zijn er niet, een zekere feeling en goesting om met onze gasten om te gaan is het ideale startpunt.”

“De groep is divers. We hebben een aantal gepensioneerden, maar ook jongeren vinden hun weg naar ons. Mensen die om gelijk welke reden tijdelijk hun draai in de maatschappij kwijt zijn en opnieuw aansluiting zoeken, zijn bij ons eveneens aan het juiste adres. Hier kom je terecht in een hechte familie waar ieder zijn talenten kan inzetten. We starten altijd met een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Daarna kijken we welke activiteiten mogelijk zijn, op maat van de vrijwilliger én onze gasten. Meehelpen in de tuin of de ateliers, uitstappen begeleiden, vervoer, logistiek, alles kan. Een halve dag per week of af en toe een paar uurtjes, elke bijdrage is welkom.”

Vrijwilligersraad

Veel vrijwilligers blijven jarenlang actief. Tonny Mestdagh begon in 2011 en zijn enthousiasme is nog even groot. “Elke donderdagvoormiddag en vrijdag ga ik mee naar manège Kerstenburg in Dentergem. Het contact met de paarden heeft een therapeutisch en rustgevend effect. Bovendien worden heel wat spieren aan het werk gezet als je paardrijdt. Het is schitterend om te zien hoeveel deugd onze gasten hiervan hebben. Ik zou het voor geen geld van de wereld meer willen missen.”

Vrijwilligerswerk in Mivalti wordt ondersteund door een vrijwilligersraad. Een viertal keer per jaar steken vrijwilligers de koppen bijeen om problemen aan te kaarten en nieuwe initiatieven op poten te zetten. Het verhoogt de betrokkenheid en het sterke sociale weefsel. “Individuele begeleiding is één van die knelpunten. Een koffie gaan drinken of een gezelschapsspel spelen met iemand anders dan de vaste medewerkers, dat haalt onze bewoners uit de dagelijkse routine. Begeleiders voor meerdaagse uitstappen zijn ook altijd welkom. Zo zijn er de Special Olympics in mei en de maatvakanties in de zomer. We zijn ook altijd op zoek naar chauffeurs en helpende handen op tal van evenementen zoals Rock for specials, Lions-Bad, vakantiewerking, zomerfeest, de kerstmarkt…”, geeft Ann mee.

Feest

Al die inzet, al dat engagement, dat mag wel eens in de kijker worden gezet. “We zorgen goed voor onze vrijwilligers. Onlangs konden ze met hun partner naar de voorstelling Martha en Mathilda gaan kijken met een glaasje achteraf.”

Ook de nationale Week van de Vrijwilliger ging niet onopgemerkt voorbij. “Vorige week woensdag hielden we ons jaarlijks vrijwilligersfeest. De vaste medewerkers en de gasten bedienden al die prachtige mensen. Een gezellige koffietafel, toneel, muziek en dans, gevolgd door culinaire verwennerij. Het was een fantastische dag”, straalt Ann.

“Het is echt zalig”, vult Tonny aan. “Elke druppel energie, elke minuut tijd, krijg je in tienvoud terug. Aan wie twijfelt, zou ik zeggen: kom gewoon eens langs en proef van de sfeer, je krijgt er geen spijt van.” (LV)

Interesse? Mail gerust naar vrijwilliger@mivalti.be.