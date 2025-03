Vrijwilligers maken van VTL een bruisende club

Wim Schotte is sinds 2022 voorzitter van Volley Team Lichtervelde. Sindsdien is de club aan het groeien en het ledenaantal bijna verdubbeld. Daar is hij niet alleen verantwoordelijk voor, want Wim kan rekenen op vijf bestuursleden die hem bijstaan. “Zij hebben ervoor gezorgd dat VT Lichtervelde staat waar we nu staan”, zegt een trotse Wim.

Sinds hun aanstelling werd al heel wat verwezenlijkt. “We hebben VT Lichtervelde eerst en vooral omgevormd tot een vzw. Daarna hebben we autonoom een intern reglement en officiële boekhouding opgezet. Verder is Twizz-it geïntroduceerd, inclusief app, voor het ledenbeheer en op sociale media zijn we actief voor verslaggeving en info. Een grote administratieve en communicatieve vooruitgang.”

Financieel is de club gezond. “Dankzij de hulp van vrijwilligers en sponsors kunnen we onze leden volgend jaar een volledig nieuwe uitrusting aanbieden. Daarnaast hebben we ook nieuwe ballen en zelfs twee 95-inch schermen die de sponsors in de kijker zetten tijdens wedstrijden”, glundert de voorzitter.

Blijven groeien

“Onze grootste verwezenlijking is misschien wel dat we in de omgeving van enkele grote ploegen – VK Torhout, Darta Bevo Roeselare … – gegroeid zijn en blijven groeien. We hebben momenteel twee damesploegen in Promo 4, maar hebben ambitie om hogerop te geraken. Dit met meisjes uit de eigen jeugd. Meer dan 90 procent van de leden zijn Lichterveldse meisjes en dat maakt ons het meest trots. We willen blijven innoveren en vernieuwen. Het is dan ook jammer dat de infrastructuur in Lichtervelde zich niet op hetzelfde niveau bevindt.”

In de bloemetjes

Wim wil graag zijn bestuursorgaan in de bloemetjes zetten tijdens de week van de vrijwilliger. “Andy, Annelies, Sylvie, Annemie en Katrien: wat zij dag in dag uit doen voor onze club is van onschatbare waarde. Zij maken tijd vrij naast hun fulltime job en gezin. Als één van hen zou zeggen dat ze ermee ophouden, dan zou het voor ons zeer moeilijk zijn om dit verder te blijven doen. Ook onze trainers zijn onmisbaar voor ons voortbestaan. Daarom wil ik hen oprecht bedanken.”

Zaterdag 15 maart om 20.30 uur: VT Lichtervelde A – VC Wivo Wingene C.