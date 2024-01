Vrije Zwemmers vieren 90 jaar

In een feestelijke bijeenkomst in de Stadshalle in Nieuwpoort werden de Vrije Zwemmers Nieuwpoort (VZN) onlangs gehuldigd ter gelegenheid van hun 90-jarig bestaan. Burgemeester en schepenen stonden klaar om de club te eren.

Opgericht in 1933 heeft VZN door de jaren heen haar thuis gevonden in verschillende zwemfaciliteiten, van de Arke vaart, het Langgeleed, het Oostendse Thermae-bad, het stedelijk openluchtbad tot het overdekte stedelijke zwembad. Na sluitingen en renovaties overleefde de club door de jaren heen in het zwembad van de Floreal. Vele clubleden herinneren zich de uitdagende periode na de sluiting van Zon & Zee in Westende en het zwembad van het St-Bernarduscollege, wat leidde tot de praktische fusie in 2005.

Vandaag telt VZN meer dan 200 leden, met een gestage groei in de afgelopen vijf jaar. Voorzitter Jeroen Declerck, die sinds 1995 lid is, benadrukt de diversiteit van de clubleden, variërend van competitiezwemmers tot deelnemers aan de ‘zwemschool’ en het ‘veteranenzwemmen’.

Jubileum

“We houden van zwemmen en blijven zwemmen zolang we kunnen”, zegt hij. Jeroen heeft al diverse extreme uitdagingen als duursporter gedaan, maar hij heeft zich nog nooit aan de oversteek van het kanaal gewaagd, in tegenstelling tot vooraanstaande clubleden zoals Franky Musschoot, Steve Mommerency, Mike Sarrazijn, en Gilles Velghe. “Misschien wordt dat ooit wel een doel tijdens een midlifecrisis”, lacht hij.

Als voorzitter sinds 2023- ziet hij zijn rol als delegeren, brandjes blussen en ervoor zorgen dat het bestuur soepel functioneert. Op het programma voor het 90-jarig jubileum staan gebruikelijke zwemwedstrijden, een stage in Mechelen en helpen aan de lokale ‘Kaaifeesten’ om de kas te spijzen. Als voorzitter vindt hij het ondersteunen van recreanten belangrijk en als kinesist benadrukt Jeroen Declerck het belang van zwemmen voor de gezondheid. “Gewichtsloos bewegen is ideaal. Je belast en ontlast de juiste dingen”, zegt hij. De club wil zwemmen toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen tegen een redelijke prijs. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan testlessen, waarbij ze twee à drie keer kunnen proberen voordat ze zich inschrijven. Lid worden kan online of door contact op te nemen met iemand van het bestuur. (PG)

Info: www.vzn.be