Vrije Vinkeniers huldigen hun kampioenen in D’Hoeve

Vinkenmaatschappij De Vrije Vinkeniers Moorslede hield onlangs in zaal D’Hoeve in Dadizele haar kampioenenviering. De vinkenliefhebbers organiseerden dit seizoen maar liefst 29 zettingen. Lotte Froeyman werd algemeen kampioen. Kevin Neyrinck en Dirk Kino werden respectievelijk eerste en tweede kampioen. Martine Deleu toonde zich de beste vrouw. Remi Grymonprez werd kampioen 75 procent, Gregory Verstraete werd gehuldigd als kampioen 50 procent. Wie in de toekomst ook graag deel wil uitmaken van De Vrije Vinkeniers Moorslede, kan contact opnemen met Geert Vanthuyne op het telefoonnummer 0497 53 23 94. (BF/foto JS)