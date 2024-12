Vrij en Blij huldigt kaartkampioenen

Tijdens de laatste kaarting van het jaar staat bij kaartclub Vrij en Blij traditioneel de kampioenenhulde op het programma. In de categorie ‘Bieden Mannen’ kroonde Emiel De Neve zich tot kampioen. Willy Caboor werd tweede en Wilfried Van Rie derde. In de categorie ‘Bieden vrouwen’ won Rita van Hoecke. Margriet Stevens behaalde de tweede plaats en Liliane Schoonackers werd derde. In de categorie ‘Manillen Mannen’ won dan weer Marcel Vyncke. Valeer De Baere werd tweede en Frank Ballegeer derde. In de categorie ‘Manillen Vrouwen’ ging Anne-Marie Claeys met de overwinning aan de haal. Rita De Meyere behaalde de tweede plaats en Christiane Bruyninckx werd derde. “We kunnen terugblikken op een geslaagd kaartjaar”, zegt voorzitter Dany Dooghe. Iedereen die zin heeft om te komen kaarten, is vanaf 7 januari elke dinsdag om 13.30 uur van harte welkom in dienstencentrum Oud Sint-Jozef. Meespelen kost 2,5 euro.” Meer info op 0497 54 58 71. (MIWI/foto MIWI)