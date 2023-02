Vriendenkring Vredesmolen Klerken stelt programma voor: “Heel wat op de planning”

De Vriendenkring Vredesmolen Klerken wil in de toekomst nog meer samenwerken met andere verenigingen uit het dorp. Dat liet voorzitter Eric Beghein verstaan op de voorstelling van het jaarprogramma. De gemeente Houthulst wil op toeristisch vlak ook nog meer uitpakken met de Vredesmolen.

Zo’n 50-tal leden tekenden present op de presentatie van de plannen voor 2023. “In totaal zijn er nu meer dan 60 leden ingeschreven in onze vereniging, waar we heel trots op zijn. Onze vereniging gaat steeds meer samenwerken met andere verenigingen uit het dorp”, aldus voorzitter Eric Beghein.

“Er staat heel wat op de planning. We beginnen op 13 mei met de herdenking van de Eerste en Tweede Wereldoorlog aan de Vredesmolen. Een heel verrassend en uniek project rond vrede wordt uitgewerkt door twee operazangers die per toeval ons dorp en de molen ontdekten. Het wordt een project met muziek van onder andere Thijs Van Leer, er komen projecties op de molen en er wordt afgesloten met een gezellige barbecue.”

“Op 1 juli organiseren we een leerrijke uitstap met de boot en de fiets waarbij we van Diksmuide naar Nieuwpoort varen, om vervolgens langs historische plaatsen rond de Eerste Wereldoorlog terug richting Diksmuide te fietsen. Het weekend van 15 en 16 juli werken we dan samen met het museum Klein Engeland aan een groot project.”

Klein Engeland

Brecht Schotte, eigenaar van het museum Klein Engeland, geeft daarbij nog wat meer uitleg: “Het museum en de VVmK werkten al geregeld samen. We zitten immers op wandelafstand van elkaar en belichten beiden hetzelfde verhaal, weliswaar vanuit een andere hoek. Het project waarvoor we nu willen samenwerken is groots opgezet met een evocatie rond de gewone mens en het verzet in de Tweede Wereldoorlog.”

Ook schepen Jeroen Vandromme (CD&V) had wat nieuws te vertellen. “We zijn met de gemeente aan het werken aan toeristische kaarten waar de Vredesmolen op staat en die we dan ook bij de molen zullen plaatsen. Dat zal een zekere meerwaarde geven aan het bezoek van de Vredesmolen”, aldus schepen Vandromme.

“Daarnaast zullen we achteraan de gemeentelijke loods, de vroegere garage Hindryckx, een openbare tuin creëren. De tuin komt tot bij de weg naar de molen en zal op die manier niet enkel voor een groene rand langs de weg zorgen, maar ook voor een extra beleving”, besluit de schepen.

(Annie Callewaert)