Vriendenkring van de politie houdt petanquetoernooi

“Boule & Buchon!” De overdekte markt van Komen-Waasten had afgelopen weekend heel even een Zuid-Frans elan, tijdens het petanquetoernooi van de Vriendenkring van de politie. 42 teams namen het tegen elkaar op, in de hoop de beker mee naar huis te kunnen nemen.

Uiterst geconcentreerd, de tegenstander analyseren en vooral het speelveld visualiseren. Dit weekend was petanque meer dan alleen maar een spelletje dat op een zomerse camping wordt gespeeld. VZW PolCom, de vriendenkring van de Komense politie, organiseerde opnieuw het befaamde petanquetoernooi wat meteen garant stond voor een klein succes.

“Anders dan vorige edities kunnen ook niet-politiemensen deelnemen aan de wedstrijd”, klonk het bij de organisatie. “Heel wat petanqueliefhebbers lieten het zich dan ook geen twee keer zeggen en schreven zich meteen in. Op die manier vonden 42 teams de weg naar de overdekte markt, die we voor de gelegenheid tot een gigantische petanquepiste hebben omgetoverd.”

De opbrengst van het toernooi wordt integraal gebruikt voor het organiseren van een sinterklaasfeest voor de kinderen van politieagenten.