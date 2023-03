Vriendenkring Sint-Jan trakteert leerlingen op frietjes

De Vriendenkring van de Vrije Basisschool Sint-Jan bestaat uit een groep geëngageerde ouders van kinderen in de VBS Sint-Jan die zich samen inzetten voor de school en hierbij een brug vormt tussen de ouders en de school. “We stellen helpende handen en financiële middelen ter beschikking om de schoolkinderen extra mogelijkheden te kunnen bieden”, vertellen Nele Delva en Klaas Declerck. “Hiertoe worden regelmatig opbrengstactiviteiten georganiseerd zoals een koekenverkoop of supportersbar naar aanleiding van voetbalmatchen. Maar ook andere activiteiten waarbij ouders elkaar beter leren kennen in een ongedwongen sfeer zoals een zomerbar of schoolfeest komen aan bod. De financiële middelen worden ingezet om bepaalde schoolactiviteiten budgettair haalbaar te houden voor alle kinderen of speelgoed- en toestellen aan te schaffen.” De Vriendengroep won tijdens Frietrock frietjes voor alle leerlingen via Potatoes Clarebout. De frietmobiel kwam langs. Op de foto zien we de kinderen van het eerste en tweede leerjaar, samen met een aantal leden van de vriendenkring (Nele Delva en Klaas Declerck) en leerkrachten Florine Verstraete, Wim Lobelle en Marieke Gobin. (EG/foto EG)