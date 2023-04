Vriendenkring Bloedgevers Zuienkerke huldigt donoren

Een dertigtal trouwe donoren werden in de bloemetjes gezet op het jaarlijkse souper van de Koninklijke Vriendenkring Bloedgevers Zuienkerke.

“In 2022 kwamen in totaal 209 mensen bloed geven in Zuienkerke. Positief is ook dat er tien nieuwe donoren bijkwamen. Al bij al zagen we zo opnieuw een lichte stijging. Laat ons hopen dat deze trend zich de komende jaren verder doorzet”, zegt voorzitter Walter Demeyere.

“Breng familie, vrienden en kennissen mee naar de volgende bloedcollectes. Deze vinden plaats op dinsdagen 27 juni, 5 september en 5 december.” Acht donoren gaven reeds tienmaal bloed: Marie Mortier, Pascal Dequidt, Claudine Foulart, Pascale Van Leeuwen, Linde Schouteeten, Mathias Van Haecke, Nick Simoen en Edith Depickere. Er werden ook elf donoren gehuldigd met 25 bloedgiften: Ludwina Brouckaert, Marie Wieland, Julie Demeulenaere, Patricia Mingouw, Debbie Mestdagh, Ann-Sophie Fillée, Marleen Dewulf, Yolande Stubbe, Steven Dufour, Sofie Van Den Berghe en Pascal Vanassche. Er waren vijf donoren die al vijftig keer bloed gaven: Andy Coelus, Hervé Van Canneyt, Paul Van Eecke, Gilbert De Jonghe en Donald Van Pamel. Johan Dewulf en Erik Vandenberghe gaven reeds 75 maal bloed. Bij twee donoren staat de teller reeds op honderd bloedgiften: Arnold Van Eeghem en Emmanuel Decoster. Tot slot waren er vijf donoren die reeds 125 maal bloed gaven: Luc Vercruyse, Patrick Knockaert, Dirk Brusselle, Filip Bouckaert en Eric Van Den Berghe. (WK)