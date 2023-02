Vrienden van Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke: Nieuw bestuur voor Navigo

Naar jaarlijkse traditie zetten de Vrienden van het Navigo Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke het jaar in met een algemene statutaire vergadering waar dit jaar nieuwe bestuursleden werden voorgesteld.

De vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke draagt bij tot een grotere uitstraling van het museum en organiseert activiteiten die ons visserijverleden vastleggen en ontsluiten. De algemene vergadering ging gepaard met de driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Voorzitter Andreas Cavyn vertelde niet zonder trots dat het ledenaantal het afgelopen jaar een recordhoogte bereikte:

”Het ledenaantal lag vroeger tussen 230 en 240, maar vorig jaar steeg dat tot bijna 330. Dit is ongezien sinds de eeuwwisseling! Die ommezwaai is vooral te danken aan het feit dat we in 2022 ons mededelingsblad sinds het tweede nummer een compleet nieuwe look hebben gegeven. Het heeft nu de uitstraling van een echt magazine, met mooie kleurenfoto’s. Wat ook meespeelt is dat we vorig jaar meer vissersfamilies bij onze vereniging hebben betrokken.”

Voorzitter Andreas Cavyn, ondervoorzitter Jan Loones en secretaris Luc Vanmassenhove werden in hun functie herbevestigd. Jean-Paul Petit nam na een lange carrière afscheid als penningmeester en kreeg in de figuur van Mario Vercoutter een waardige opvolger. Cindy Beuckels en Brecht Anthierens zijn de twee jonge nieuwkomers in het bestuur, waar verder Jadrana Demoen, Bie Loones, Roland Vaneessen, Jackie Beun, Marc Wybo, Yvo Peeters, Jan Huyghe, Jean-Paul Samyn, en Dirk Dawyndt deel van uitmaken. Willy Versluys, Corinne en Eddy D’Hulster stelden zich geen kandidaat meer. Stephanie Anseeuw als schepen van de gemeente Koksijde werd ambtshalve toegevoegd.

Op 30 april staat de eerstvolgende activiteit van De Vrienden op het programma: een daguitstap waar het maritieme aspect weer zal primeren. Meer info volgt op de FB-pagina van Erfgoed Visserij Oostduinkerke en in het maartnummer van ‘Verhalen van de Zee’. In maart publiceren De Vrienden een in-memoriam over ere-conservator Willem Lanszweert die vorig jaar overleed. En er worden plannen gesmeed om in samenwerking met de gemeente de vrijdagse folkloreavonden aan het Visserijmuseum nieuw leven in te blazen.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Ze ontvangen het ledenblad vier keer per jaar, krijgen gratis toegang tot het museum, hebben toegang tot de bib van de vereniging en krijgen korting voor de jaarlijkse busreis. Het lidgeld (15 euro) kan je storten op BE49 8002 2261 4371(axa BBE22) op naam ‘Vrienden nat. visserijmuseum’.

Info: vriendenvannavigo@gmail.com