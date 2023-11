Vrienden van het Tabaksmuseum houden het na 43 jaar voor bekeken

Door enerzijds de leeftijd van verschillende leden en anderzijds de administratieve rompslomp als vzw houden de Vrienden van het Tabaksmuseum het na 43 jaar voor bekeken. Hun maar liefst 12.000 (!) stukken in eigendom zullen worden geschonken aan de stad Wervik. Wat ter goedkeuring wordt voorgelegd op de gemeenteraad in december. Er komt een nieuwe feitelijke vereniging.

Het bestuur bestaat uit twaalf personen. Archivaris Walter Leman en Bernard Delvoye zijn 85 jaar. Voorzitter huisarts John Samyn wordt in januari 80. Benjamin Samyn (50) is de zoon van de voorzitter en het jongste bestuurslid. “Momenteel beschikken we over ongeveer 6.000 geïnventariseerde voorwerpen en nog eens evenveel niet-geïnventariseerde voorwerpen, zoals foto’s, documenten, postkaarten en een heel ruime bibliotheek”, zegt ondervoorzitter Claude Vandewoestyne.

Nieuwe feitelijke vereniging

Die rijke collectie is in belangrijke mate de verdienste van de voorzitter die overal rondtrok op zoek naar voorwerpen. Verschillende leden hielpen jarenlang vrijwillig mee tijdens de opbouw van tentoonstellingen in het Nationaal Tabaksmuseum. “Wij willen onze activiteiten in en voor het museum niet zomaar direct stopzetten en willen onze expertise en kennis blijvend delen met de nieuwe verantwoordelijken”, aldus Claude Vandewoestyne.

“Daartoe hebben wij beslist om een nieuwe feitelijke vereniging op te richten: ‘De Vrienden en vrijwilligers van het Tabaksmuseum en Erfgoed Wervik’. Daar zullen oud-leden van de vzw en nieuwe vrijwilligers kunnen helpen waar het nodig is en dit op vraag van de nieuwe diensten.