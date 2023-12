Vrienden van het Tabaksmuseum houden het na 43 jaar voor bekeken: “Kennis verder blijven delen”

Door enerzijds de leeftijd van verschillende leden en anderzijds de administratieve rompslomp als vzw, houden de Vrienden van het Tabaksmuseum het na 43 jaar voor bekeken. Hun liefst 12.000 stukken in eigendom zullen ze schenken aan de stad. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraadszitting in december.

Het bestuur van de Vrienden van het Tabaksmuseum bestond uit twaalf personen. Archivaris Walter Leman en Bernard Delvoye zijn 85 jaar. Voorzitter huisarts John Samyn wordt in januari 80. Benjamin Samyn (50) is de zoon van de voorzitter en het jongste bestuurslid. “Momenteel beschikken we over ongeveer 6.000 geïnventariseerde voorwerpen en nog eens evenveel niet-geïnventariseerde items zoals foto’s, documenten, postkaarten en een heel ruime bibliotheek”, zegt ondervoorzitter Claude Vandewoestyne.

“Tientallen studenten en onderzoekers hielpen we bij hun zoektocht”

Die rijke collectie is in belangrijke mate de verdienste van de voorzitter die jarenlang overal rondtrok op zoek naar voorwerpen. Verschillende leden hielpen jarenlang vrijwillig mee tijdens de opbouw van tentoonstellingen in het Nationaal Tabaksmuseum dat 36 jaar geleden in de oude vleugel werd opgericht.

Tentoonstellingen

“We hebben in samenwerking met het stadsbestuur en in het bijzonder eerst met toen directeur Vincent Verbrugghe en momenteel met Steven Masil en Kris Deronne een 50-tal grote tentoonstellingen georganiseerd en geïnstalleerd in het tabaksmuseum”, zegt Claude. “In al die jaren werden alle expositiekasten door ons team aangevuld en regelmatig vernieuwd. We hebben in die tijd tientallen studenten, onderzoekers en verzamelaars ontvangen en geholpen bij hun zoekwerk over tabak en onze streek.”

“We hebben de naam en faam van onze stad en tabaksmuseum altijd proberen te promoten in binnen- en buitenland. We namen deel aan studiereizen en -bijeenkomsten in andere tabaksmusea in België maar ook onder meer in Bergerac in Frankrijk, Goes, Amsterdam en Groningen in Nederland. We organiseerden of werkten samen aan verschillende grote tabacologische tentoonstellingen buiten onze stad.”.

Andere musea

“Ik noem er enkele: Het Belvederemuseum in Brussel, het Rockoxhuis in Antwermen, het musée de la Métallurgie in Luik, het Huis van Alijn in Gent en het kasteel Alden Biezen in Bilzen. Daarnaast werden regelmatig voorwerpen uitgeleend aan musea in binnen- en buitenland: het Visserijmuseum in Koksijde, de musea van Tourcoing en Béthune in Frankrijk, La Chaux de Fonds in Zwitserland, het museum van Industrie en Flanders Expo in Gent.” De uren die de verschillende leden van de Vrienden van het Tabaksmuseum in de Koestraat vrijwillig klopten zijn niet te tellen. Zoals heel lang geleden met schepen van Toerisme Henri Masquelin en niet te vergeten icoon Pol Decorte zaliger. “Wij willen onze activiteiten in en voor het museum niet zomaar onmiddellijk stopzetten en onze expertise en kennis blijvend delen met de nieuwe verantwoordelijken”, aldus Claude Vandewoestyne.

“Daartoe hebben wij beslist om een nieuwe feitelijke vereniging op te richten: ‘De Vrienden en vrijwilligers van het Tabaksmuseum en Erfgoed Wervik’. Daar zullen oud-leden van de vzw en nieuwe vrijwilligers kunnen helpen waar het nodig is en dit op vraag van de nieuwe diensten.”

Zeven bestuursleden

De zeven bestuursleden van de nieuwe vereniging zijn woordvoerder Claude Vandewoestyne en zijn echtgenote Lieve Demyttenaere, Walter Leman, Bernard Delvoye, Benjamin Samyn, Claude Weemaels, Marc Devroe.

Hun beslissing maakten de Vrienden van het Tabaksmuseum bekend in aanwezigheid van het schepencollege. “Ons museum betekent heel wat voor de Vrienden van het Tabaksmuseum, maar omgekeerd ook”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “Het museum zou er zonder hen misschien nooit gekomen zijn. We wisten dat het voortbestaan van de Vrienden van het Tabaksmuseum moeilijk zou worden.”

Een deel van de collectie bevindt zich boven in het oude deel van het museum. “Het is de bedoeling dat het raadpleegbaar blijft”, aldus Steven Masil, coördinator Museum, Toerisme en Erfgoed.