Vrienden van de verbroedering willen Europese gedachte promoten: Wat als de euro niet had bestaan?

De Vrienden van de verbroedering willen de Europese gedachte stimuleren. De verbroedering van Zwevegem met Lorsch en Le Coteau is een voorbeeld, maar jaarlijks organiseren ze ook een lezing door een prominent figuur met als thema ‘Europa’.

Sinds 1963 is Zwevegem verbroederd met het Franse Le Coteau en 10 jaar later volgde het Duitse Lorsch. Wat in het begin in hoofdzaak een officieel karakter had, gegroeid vanuit individuele, meestal sportief-culturele initiatieven, is over de jaren heen uitgegroeid tot een hechte verbroederingsband. “Nog steeds vinden verschillende organisaties hun weg naar één of beide verbroederingsgemeenten. Ontmoetingen zijn steeds hartelijk en op regelmatige tijdstippen worden deze banden op officiële wijze bezegeld”, zegt Erwin Bossuyt van ‘Vrienden van de verbroedering’, een organisatie ontstaan in de schoot van het officieel gemeentelijk verbroederingscomité.

“Wij zijn een apolitieke Zwevegemse groep mensen met interesse voor de grensoverschrijdende Europese vredesgedachte. Dit wordt concreet gemaakt door de organisatie van activiteiten zoals wandelingen, voordrachten of uitstappen. Alles in een gezellige en ongedwongen sfeer. Verder wisselen we van ideeën met onze partnersteden, zijn er de wederzijdse bezoeken aan deze steden, organiseren we de jongerenkampen en willen we een ruimer draagvlak creëren voor deze visie in onze gemeente.”

Vredesgedachte

De organisatie wil de inwoners van Zwevegem, maar ook daarbuiten, de beleving laten ervaren dat Europa meer is dan wat we vaak horen of lezen in de media. “Dat Europa duur is, besluiteloos, met twee maten en gewichten werkt, geen ziel meer heeft, enz… zal allemaal wel ergens zijn oorsprong vinden, maar Europa en de Europese gedachte is zoveel meer en betekent ook zoveel meer voor elke Europese burger”, aldus nog Erwin Bossuyt.

We willen een ruimer draagvlak creëren voor de Europese vredesgedachte

Op vrijdag 21 oktober organiseren ze een speciale voordracht door Steven Vanackere, directeur en vicegouverneur van de Nationale Bank van België, maar ook voormalig buitenlandminister. Onder de titel ‘Wat als de euro niet had bestaan’ geeft hij zijn unieke inkijk in de EU. Niet enkel monetair, maar vooral ook geopolitiek vanuit de vredesgedachte.

Tijdschrift

Naast het Verbroederingscomité werkt ook de gemeente mee en is er een samenwerking met RHIZO College Zwevegem en Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen Kortrijk.

“De leerlingen van diverse richtingen hebben hun voorkennis over Europa wat aangescherpt. Daarna hebben ze zich verdiept in onze eigen ‘mini-maatschappij’ van de eigen gemeente en stad. Via een zelf uitgewerkt tijdschrift zullen zij hun inzichten hierin presenteren. Hun gevoelens, verlangens en verwachtingen over Europa geven ze dan elk vorm in een gedicht. Zowel het tijdschrift als de gedichtenbundel is vrijblijvend te koop”, verduidelijkt Maaike Bettens een van de trekkers van de Vrienden van de Verbroedering.

De avond begint om 19.15 uur met een presentatie door de leerlingen in de foyer. Rond 20 uur volgt een voordracht met de beste gedichten in de theaterzaal gevolgd door de lezing van Steven Vanackere in de theaterzaal. De lezing is gratis bij te wonen. (GJZ)