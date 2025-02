Voorzittersduo voor Feestcomité Zeebrugge

In Zeebrugge heeft David Ducoulembier na enkele jaren zijn ontslag gegeven als voorzitter. Een nieuwe kandidaat stond niet meteen klaar en binnen het bestuur werd beslist om Joris Praet en Matthias Bil aan te duiden als voorzittersduo. Ze zullen het werk verdelen.

Joris is intussen al vier jaar op rust als havenkapitein en zet zich sinds kort in als voorzitter van de NSB in Dudzele. “Ik ben al enkele jaren secretaris van het Feestcomité in Zeebrugge en ken het klappen van de zweep. Samen met Matthias zal dit zeker lukken. We organiseren jaarlijks een 35-tal activiteiten waarvan drie herdenkingen. We werken ook samen met de mensen van de Oude Stoasie voor de kerstmarkt, organiseren een kerstboomverkoop en ondersteunen het Festival van de Noordzee op 15 augustus waar we een concert zullen plannen rond de vroegere vismijn. Onze andere vaste activiteiten zijn de schattenjacht, de fortenbouwwedstrijd en het havenbezoek”, vertelt voorzitter Joris Praet. Ze willen de traditionele activiteiten gewoon verder zetten. Heel wat van hun activiteiten lokken telkens heel wat volk. (SR)