Voorzitter Stefaan Demasure geeft HIC-roer door aan Steven Rommel: “Plaatsnemen aan andere kant”

Heerlijk Intens Consumeren (HIC) start op 21 februari het 26ste werkjaar in zaal Bockor in de Bruggestraat. Nieuw is dat er na 25 jaar een nieuwe voorzitter én een nieuwe bestuursploeg aan het roer staan. Stefaan Demasure nam afscheid als voorzitter en gaf die functie door aan Steven Rommel uit Anzegem, maar met Ingelmunsterse roots en al tien jaar HIC-lid.

Stefaan (61) is getrouwd met Veronique Soens en woont in de Heirweg Noord. Steven (32) is getrouwd met Laura Willekens en woont in Anzegem. Steven is de oudste zoon van Stefaan en Martine Rommel-Vulysteke uit de Schoolstraat 57, de broer van de tweeling Delphine en Eveline. Zes jaar geleden verliet hij Ingelmunster. Beroepshalve werkt hij al acht jaar in de Brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem.

De gepensioneerde gemeentearbeider Stefaan besloot eind 2024 te stoppen met de HIC. “Na mijn pensioen ziet mijn leven er anders uit. Ik wil nu eens aan de andere kant van de zaal plaatsnemen, zonder voorbereidingen te moeten doen.”

Nieuw bestuur

“Ik wil zelf helpen zoeken welk bier men voorstelt. Ik deed het 25 jaar heel graag. Het heengaan van Filip Moerman was moeilijk en is nog altijd heel moeilijk. Ik kende Filip het langst van de club. Het was een goede vriend. We sloten af met een topjaar, waaronder met een succesvolle dagreis, sterke sprekers en een exclusief eigen bier ’t Zwaar Afscheid. De naam verwijst naar het aantal graden (9,3), het verlies van Filip en het afscheid van het bestuur. Namens het bestuur gaven we dat biertje als geschenk aan de aanwezige leden. Wat ik nu nog doe? Ik eet graag en maak graag eten klaar. Ik ben lid geworden van de mannelijke kookclub van de plaatselijke Gezinsbond en van de KWB in Emelgem. Ik ben ook een trouwe supporter van Zulte Waregem en ga veel wandelen.”

Al enkele jaren was Stefaan op zoek naar een vervanger. “Ik wilde al eerder stoppen, maar het was Filip zaliger die besloot om door te doen tot 25 jaar. Kurt Mahieu, Piet Salomez en ikzelf zijn van hetzelfde jaar. We zijn er nu allemaal uit, maar blijven lid”, vertelt Stefaan verder. “HIC was én blijft ‘mijn kind’. Ik zette een stapje opzij. Hebben ze mij voor iets nodig? Ik zal hen blijven helpen. Ik zal mij weliswaar intern niet moeien, maar ik laat hen zeker niet in de steek.”

Binnen de club zochten ze naar nieuwe bestuursleden. “We kregen onmiddellijk positieve respons van Kurt Meerschaert (ondervoorzitter) uit Lendelede, Damien Iserbyt (penningmeester) uit Lendelede, Eric Wayenburg (algemeen bestuurslid) uit Ingelmunster en Eddy Flies (IT & sociale media) uit Wakken. De bestuursleden zijn allemaal uit Ingelmunster: Siebe Gevaert, Eveline Rommel en Tuur Dejonghe. We zijn blij dat HIC niet stopte. De leden zouden dat spijtig hebben gevonden. Gelukkig vonden we een nieuwe kern”, glimlacht Steven.

Proeven

“We behouden 90 procent van het concept. We ontwierpen wel een ander logo met goud en rood en dragen voortaan als bestuur een zwart HIC-tenue. We gaan ook de bierproeverij een beetje veranderen, maar daarover kan ik nu niet veel verklappen.” Steven woont in Anzegem. “Mijn roots liggen in Ingelmunster. Heel veel van onze leden wonen ook niet in Ingelmunster.”

Momenteel zijn er al 45 leden ingeschreven. “We kunnen tot maximum 60 personen gaan. Het lidgeld bedraagt 30 euro per proefjaar. De leeftijd varieert van 25 tot 80 jaar.”

“Ook jonge mensen zijn inderdaad actief. Wat de bierproeverij betreft: iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf, zowel voor, tijdens als na de proeverij. Proeven kan op verschillende manieren: een slokje drinken, een halveke proeven, enz. De meeste aanwezigen hebben een BOB. Anderen komen met de fiets of zelfs te voet”, besluiten Stefaan en Steven.

HIC komt zes keren bijeen in een werkjaar op vrijdagen 21 februari, 18 april, 20 juni, 22 augustus, 17 oktober en 19 december om 20 uur. Interesse? Mail naar bierproeversclubhic@gmail.com