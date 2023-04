Voorzitter Koninklijke Schutters Gilde Sint-Sebastiaan Geluveld schiet zich tot winterkoning

Op de terreinen van de Koninklijke Schutters Gilde Sint-Sebastiaan Geluveld nabij het kasteel werd de eerste schieting van het seizoen georganiseerd om in hun rangen de winterkoning te vinden. Het bleef duren tot in de tiende ronde vooraleer Frederic Cael de hoofdvogel afschoot en zich winterkoning mocht noemen. Op de foto winnaar Frederic Cael (witte trui) in het gezelschap van ondervoorzitter Geert Reynaert, secretaris Bjorn Verolleman en penningmeester Franklin Pierpont samen met de andere schutters en jongeren die hun eerste stappen zetten in de boogsport. (foto ZB)