Voorzitter Handelscomité Harelbeke geeft de fakkel door: “De continuïteit is verzekerd”

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Handelscomité Harelbeke, maakte voorzitter Olivier De Block, zaakvoerder van Bloctex, bekend dat hij eerlang de fakkel doorgeeft aan Nathalie Naessens, de zaakvoerder van B-Trendy. “De continuïteit is met Nathalie verzekerd”, aldus Olivier.

Na twaalf jaar voorzitterschap van het Handelscomité Harelbeke geeft huidig voorzitter Olivier De Block de fakkel door aan Nathalie Naessens, zaakvoerder van B-Trendy. ”Al die jaren heb ik een schitterende organisatie kunnen leiden”, zegt Olivier De Block.

“In de voorbije jaren is er met Stad Harelbeke een mooie basis gelegd. Het Handelscomité vormde een belangrijke verbinding tussen de consument en de handelszaken om de verkoop te stimuleren.” Dat gebeurde via veel initiatieven: één ervan is de jaarlijkse eindejaarsactie waar duizenden klanten bonnetjes kunnen invullen om kans te maken om de vele geschenkbonnen te winnen. Wie dit jaar de hoofdprijs wint, een bon van 2.500 euro, wordt eind januari bekend gemaakt.

“Die bon kan bij alle deelnemende handelaars gedurende het hele jaar verbruikt worden.” Maar er is meer. “Behalve het jaarlijkse foodtruckfestival organiseren we ook nog lente-acties, etalagewedstrijden, het bonnenboekje, een belevingsbeurs en voor de leden van het Handelscomité een handelaarsontmoeting en -safari. Verder geven we ook diverse trainingen”, aldus Olivier.

“De continuïteit is met Nathalie Naessens van B-Trendy als voorzitter verzekerd. Een mooie verzekering voor onze ongeveer 100 leden. Zelf blijf ik nog een tijdje in de raad van bestuur zetelen.”

Een frisse wind

“Ik ben ervan overtuigd dat Nathalie en haar team zullen zorgen voor een frisse wind”, zegt Olivier De Block. “Hopelijk zijn we weer vertrokken voor twaalf mooie jaren.” Om al de acties van het Handelscomité te realiseren wordt het comité financieel en logistiek ondersteund door de dienst Economie van Stad Harelbeke. “We mogen niet vergeten dat deze steun noodzakelijk is, want de klein- en detailhandel kent een moeilijke periode. Via het Handelscomité willen wij de zelfstandigen een extra duwtje in de rug geven. Tijdens het jaar komen wij trouwens samen met het stadsbestuur vier keer samen om over acties en zorgen te discussiëren. Alle acties kunnen trouwens opgevolgd worden via de website shoppeninharelbeke.be of onze Facebookpagina.”