Voorzitter Frans Debouck leidt al 30 jaar WSV De Molenstappers van Ruiselede: “Een wandelclub is immens veel werk”

Dit jaar is een feestelijk jubileumjaar voor WSV De Molenstappers in Ruiselede, want ze bestaan 30 jaar. “In 1995 ben ik hier van nul vertrokken”, vertelt voorzitter Frans Debouck. “We hadden geen leden, geen bestuur, geen materiaal en geen geld. Vandaag tellen we 300 leden en kan ik terugvallen op een energieke vrouw, een actief bestuur en een degelijke ploeg medewerkers. We steunen elkaar door dik en dun.”

Wandelen zit Frans Debouck in het bloed. Reeds in 1972 – een dikke twintig jaar vóór hij met een wandelclub in Ruiselede startte – organiseerde hij al wandeltochten in Beernem en startte er een wandelclub. “Als je toen honderd deelnemers bij elkaar kreeg, was dat al een succes”, herinnert Frans zich. Uiteindelijk belandde hij in Ruiselede en startte in 1995 prompt met de wandelsportvereniging (WSV) De Molenstappers. “We zijn echt van zero vertrokken”, herhaalt Debouck. “Ik heb toen liefst 125.000 Belgische frank in de club gestopt, om te kunnen beginnen. Onze eerste wandeling was om en rond Doomkerke en we hadden meteen zo’n 1500 wandelaars. Ongelooflijk. Maar met Doomkerke, Kruiskerke en Ruiselede beschikten we over een prachtig en uniek wandelgebied met bossen en dreven. Dat is altijd onze troef geweest.”

Dodentocht

Naarmate het aantal wandelaars groeide, groeide ook het aantal leden, kreeg het bestuur vaste vorm en kon Frans rekenen op en steeds omvangrijker kern medewerkers. “Mijn vrouw Christiane Françoys is zowel mijn linker- als mijn rechterhand”, bekent Frans. “Zij verzorgt onder meer ons driemaandelijks tijdschrift ‘De Wandelaar’. Daar kruipt enorm veel werk in.” Gemiddeld haalt WSV De Molenstappers zo’n 1500 tot 2.000 wandelaars. Maar daar zitten heel wat uitschieters bij. In 2011 doken er meer dan 5.000 wandelaars op”, herinnert Frans zich nog. “Dan heb je al gauw meer dan 200 medewerkers nodig, om alles in goede banen te leiden.” In het verleden ging Frans geen uitdaging uit de weg: de Dodentocht van Bornem (100 km), de Nacht van Vlaanderen (100 km), Luik-Maastricht-Aken (75 km)… Aan zijn pretoogjes te zien, houdt hij er alleen maar goede herinneringen aan over.

We wonen hier in een uniek wandelgebied, een enorme troef

Enorme keuze

Is er in 30 jaar veel veranderd? “Toch wel”, reageert Frans. “De mensen zijn veeleisender geworden. Er bestaat vandaag zo’n pallet mogelijkheden, om uitstappen te doen. De keuze is enorm. Maar als je een mooi parcours kan aanbieden en iedereen goed soigneert, komen de mensen toch. We stoppen elk jaar toch meer dan 2.000 euro in de club, om mensen goedkoop te laten weggaan. Voor amper € 1,5 per wandeling bieden we een gevarieerd jaarprogramma en daarbij is iedereen nog netjes verzekerd ook. Eigenlijk zijn we een familieclub, waarbij iedereen probeert iedereen te helpen. Ik heb altijd het geluk gehad, om terug te kunnen vallen op een actief bestuur en een grote kern medewerkers.”

Het bestuur van WSV de Molenstappers in Ruiselede: iedereen helpt iedereen. (gf)

Regionaal

Frans Debouck heeft geen kans onbenut gelaten, om de wandelsport in Vlaanderen te promoten. Zo zat hij tien jaar in het hoofdbestuur van de Federatie Wandelsport Vlaanderen en liet hij zich ook provinciaal jarenlang opmerken. “Ik denk wel dat ik mag zeggen, dat ik niet alleen lokaal mijn steentje voor de wandelsport in Vlaanderen heb bijgedragen”, aldus Debouck. “Vandaar dat veel leden van andere clubs aan onze wandelingen deelnemen. Dat schept een band.” De WSV De Molenstappers kunnen vandaag terugvallen op de volgende bestuursleden: Frans Debouck, Christiane Françoys, Ann Sucaet, Pierre Sengier, Ronny Windels, Linda Deconinck, Eddy Strobbe, Luc De Vriendt, Jo Vervaeke, Marleen Daeninck en Marnix Haeck. (GGM)