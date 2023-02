Voor 33ste keer op bibbertocht met Rustige Bosstappers

De wandelclub Rustige Bosstappers start het wandeljaar 2023 op zondag 26 februari, met haar 33ste Bibbertocht. Vanuit Snellegem verkent men het Vloethemveld en de bossen ten zuiden van Brugge.

“Onze parcoursmeester Eric houdt van uitdagingen en heeft een totaal nieuw parcours gemaakt voor deze wintertocht”, lacht Marie-Paule Devisch. “De startzaal is De Schelpe in Snellegem, waar de verschillende afstanden vertrekken en uiteraard ook weer aankomen. De kortste afstand is 4 kilometer, is volledig verhard en dus ook toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. De afstanden van 10, 13, 18 en 24,5 kilometer gaan door Vloethemveld en Zedelgem tot – voor de langste afstand – Beisbroek. Zo merk je dat het natuurdomein Vloethemveld de rode draad is in deze wandeltocht.”

“Primeur is dat de wandelaars voor de afstanden van 18,5 en 24 kilometer kunnen rusten in het nieuwe bezoekerscentrum Kamphuis, gelegen op het militair domein van Vloethemveld. Deze locatie wordt voor het eerst gebruikt door een wandelvereniging. Het Kamphuis is een bezoekerscentrum en zeker de moeite waard om er eens binnen te stappen en rond te neuzen. Hier is het mogelijk om uit te blazen en iets te drinken. Toiletbezoek is ook mogelijk.”

Voor de 33ste Bibbertocht op 26 februari kun je starten tussen 7 en 15 uur.

(PA)