Vondels vzw zet met ontdekkingstocht in Zillebeke afdelingen in de kijker

Als startschot voor de Week van de Vrijwilliger zet vzw Vondels de deuren open. Op zaterdag 26 februari is iedereen tussen 14 en 17 uur welkom op het prachtige domein van Milieuboerderij De Palingbeek in Zillebeke.

“Normaal gezien organiseren wij elk jaar, tijdens de Week van de Vrijwilliger, een daguitstap voor alle vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet en enthousiasme”, vertelt Sofie Fossaert, coördinator vrijwilligerswerking. “Helaas kan dit nu niet doorgaan door de bekende omstandigheden.”

“Vorig jaar brachten we elke vrijwilliger een geschenkpakket aan huis. Dit jaar doen we dit opnieuw, maar krijgen vrijwilligers ook de kans om dat op te halen tijdens het opendeurmoment. Veel vrijwilligers hebben wij al een tijdje niet meer gezien en dat vinden wij zeer jammer.”

Woordje uitleg en bar

Intussen hebben we ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, waarvoor we heel dankbaar zijn. Tijdens het afhalen van het geschenkpakket en deelname aan de wandelroute, kunnen vrijwilligers elkaar weer ontmoeten.”

“Via een kleine, uitgestippelde wandelroute kan je kennismaken met Vondels en het vrijwilligerswerk binnen de verschillende afdelingen”, vervolgt Sofie Fossaert. “Cliënten, vrijwilligers en enkele personeelsleden geven graag een woordje uitleg. Achteraf kan er nog wat bijgepraat worden aan onze bar vol lekkers. Het is een ideaal moment om Vondels beter te leren kennen. En misschien zijn er mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk binnen Vondels.”

“Dat kan gaan van vervoer, het verzorgen van dieren, tuinwerk, klusjes opknappen tot het begeleiden van sportactiviteiten. Wie interesse heeft, moet zeker deelnemen aan de wandelroute. Wij houden rekening met de huidige coronamaatregelen en de wandeling vindt grotendeels buiten plaats.”

Milieuboerderij

Plaats van afspraak is aan de Milieuboerderij, Vaartstraat 7 in Zillebeke. Graag inschrijven voor 14 februari.

“Vondels vzw biedt ondersteuning aan mensen met (een vermoeden van) een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Wens je meer info over Vondels of over dit evenement? Of wil je graag vrijwilliger worden? Stuur een mailtje naar info@vondels.be of bel 057 21 20 62. Neem zeker ook een kijkje op onze website www.vondels.be”, besluit Sofie Fossaert.

(EG)