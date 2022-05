Volwassenenkoor Con Spirito uit Lo stopt ermee

Het volwassenenkoor Con Spirito houdt ermee op. Corona en de moeilijke zoektocht naar een nieuwe dirigent zijn de hoofdoorzaken. Op 18 september organiseren ze nog een workshop met topdirigent Hans Primusz in voorbereiding op Sing-along van Radio 2. Maar daarna valt het doek. “De kinderkoren blijven wel bestaan”, benadrukt voorzitter Adriaan Matthys.

Con Spirito werd opgericht in 1999 als jongerenkoor en groeide uit tot een volwassenenkoor. Maar na de laatste repetitie van Con Spirito namen de koorleden een emotionele beslissing.

“Na een lange zoektocht naar een nieuwe dirigent en het feit dat heel wat leden besloten om te stoppen na de coronapauze, moeten we durven stellen dat het beter is om er als koor mee op te houden”, zegt voorzitter Adriaan Matthys. “Op 18 juni zullen we nog een trouwviering opluisteren in Gistel, maar dat zal dan ook meteen het laatste optreden zijn voor ons koor.”

Maar het is niet de allerlaatste activiteit van Con Spirito. “Op zondag 18 september komt Hans Primusz, de bekendste koordirigent van België, nog naar ontmoetingscentrum De Gendarmerie in Lo voor een workshop naar aanleiding van de Radio 2 Singalong”, geeft Adriaan Matthys nog mee. Dat is het laatste wapenfeit.

Heel wat koorleden van Con Spirito waren in april nog van de partij in de Singel in Antwerpen op de eerste editie van Singalong . “Dat was een heel leuke en geslaagde belevenis”, zegt Jolien Dequidt. “De tweede editie vindt plaats op zaterdag 3 december in de Lotto Arena. Het is een gigantisch evenement waarbij 5.000 zangers en zangeressen onder leiding van dirigent Hans Primusz samen zingen. Iedereen kan meedoen.”

Kinderkoor blijft

“De kinderkoren Jong Canteclaer en Canteclaer (die werden opgericht in 1993, red.) blijven wel bestaan”, benadrukt Adriaan Matthys tot slot. “Amber Vermander blijft zich inzetten om kinderen onder te dompelen in de wereld van de muziek.” Wie Amber af en toe een handje wil helpen bij de koorwerking, mailt naar ambervermander@hotmail.com.