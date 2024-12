Het seizoen van de volksspelenclub van Okra Passendale zit erop en bijgevolg werden de kampioenen in parochiaal centrum De Craeye gehuldigd. Bij de verschillende spelen werd telkens één kampioen naar voren gebracht. We zien de kampioenen zittend met v.l.n.r. Noël Popelier, Luc Vandewalle, Cecilia Vanlerberghe, Herman Frans en Luc Putman. Ze zijn omringd door Bernice Claeys en Renee Vanysacker, die ook in 2025 zullen toezien op het faire verloop van deze namiddag. (foto ZB)

Foto en os ZB