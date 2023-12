Volksspelen VFG huldigt kampioenen

Tijdens de maandelijkse ‘Volksspelen VFG’, wat staat voor vereniging voor personen met een handicap, werden de kampioenen gehuldigd. De kampioenen zijn Marie-Jeanne Vermote, Eric Ceenaeme, Marie Claire Seynhaeve, Rafael Eggermont en Claudine Dinnecourt voor het algemeen klassement. Kampioene bij het individuele klassement werd Claudine Dinnecourt, bij de heren was Marino Vanderbeken de beste. De rode lantaarn was weggelegd voor Marijke Naert. Burgemeester Alain Top (Vooruit) kwam de kampioenen en deelnemers feliciteren voor hun inzet. Wie nog wenst aan te sluiten kan dit op het nummer 056 52 77 49. VFG, de Vlaamse Federatie voor Gehandicaptenzorg, werd in 2022 Dito. (Peter Van Herzeele/foto LOO)