Volgend weekend Kuurns kampioenschap vinken zetten

Komende zaterdag 14 mei vindt het Kuurns kampioenschap vinken zetten plaats. Dit jaar neemt vinkenvereniging de Molenzangers de organisatie van dit kampioenschap op zich.

“De seizoenen 2020 en 2021 zullen nog lang in ons geheugen gegrift staan”, vertelt Patrick Bossuyt, voorzitter van de Molenzangers. “Corona zorgde er immers voor dat zettingen niet konden plaatsvinden en in de maand juli 2020 kwam daar ook nog een uitbraak van vogelgriep bij. Gezien Kuurne binnen de schutkring viel konden opnieuw geen zettingen plaatsvinden. Al deze hindernissen zorgden ervoor dat er geen kampioenschap kwam en dus ook geen vinkenfeest.”

“2021 dreigde opnieuw een kopie te worden van 2020. Ook dan zorgden zowel corona als vogelgriep voor heel wat beperkingen in de vinkensport, maar gelukkig hadden we de politiek mee, die er alles aan deed dat vinkenzettingen opnieuw konden plaatsvinden, weliswaar in beperkte kring. Ook dit jaar blijft volgelgriep ons verder achtervolgen gezien begin april vogelgriep uitbrak in Meulebeke. Gelukkig is het tij aan het keren en kunnen er sinds vorig weekend opnieuw zettingen plaatsvinden, een pak van ons hart trouwens.”

Afwisselend wordt het kampioenschap van Kuurne georganiseerd door de Molenzangers en Congozangers. Wie komend weekend wenst deel te nemen aan het kampioenschap van Kuurne vinken zetten kan zich inschrijven in café Het Katje. (BRU)