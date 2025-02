Vol-au-vent smullen ten voordele van ‘t Piegoetje

Meisjeschiro ’t Piegoetje organiseert op zondag 2 maart een eetfestijn. De Chiromeisjes serveren er vol-au-vent met frietjes.

Er is ook een vegetarisch alternatief voorzien. Kaarten kosten 16 euro en zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 12 euro. Er is ook mogelijkheid tot afhalen van enkel vol-au-vent voor 8 euro. “De maaltijd wordt bereid door onze kampkoks”, klinkt het bij de leiding. “Er is ook een tombola voorzien.” De opbrengst gaat naar spelmateriaal en naar de tiendaagse. Het eetfestijn van meisjeschiro ’t Piegoetje vindt op zondag 2 maart vanaf 11.30 uur plaats in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein. Inschrijvingen via evelien.geldof@hotmail.com. (BCH)