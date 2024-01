VOK Oostende start 2024 met quiz en receptie

Wijkvereniging VOK Oostende startte het nieuwe jaar met een tweeluik. In sportzaal De Veiling in de Pycke de ten Aerdelaan namen op zaterdagavond 13 januari 42 ploegen deel aan de jaarlijkse quiz. ’s Anderendaags liep de zaal eivol tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Dankzij een natje en enkele warme hapjes was de thuishaven van wijkvereniging VOK andermaal een aangename omgeving om de traditionele wensen uit te wisselen. De muziek van de groep Acoustasonic werd door iedereen geapprecieerd. De allerkleinsten sprongen 2024 tegemoet in een springkasteel. In zijn nieuwjaarsspeech dankte voorzitter Johan Sanders het stadsbestuur en bijhorende diensten, de vele vrijwilligers, sponsors en hoofdsponsor Alain Delanghe voor hun steun. De eerstvolgende activiteit is de rommel- en plantenmarkt tijdens het weekend van 27 en 28 april. Hiervoor kan je vanaf nu inschrijven via www.vokoostende.be.

(BVO/foto BVO)