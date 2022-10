Vogelshows kunnen niet doorgaan door vogelgriep

Voor Sijselenaar Jean-Pierre Lamote die naast gemeenteraadsvoorzitter ook fervent kweker van siervogels is, is het buitensporig dat de siervogels onder dezelfde ophokplicht vallen als het pluimvee en de wilde vogelsoorten. “Onze siervogels zijn zeker geen verspreiders van vogelgriep!”

Doordat er in Sijsele onlangs vogelgriep H5N1 werd vastgesteld door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), werd er een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld rondom de plaats van vaststelling. Een deel van Damme valt onder deze bewakingszone waardoor de liefhebbers er niet mogen buiten komen met hun vogels. Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee zoals kippen en kalkoenen en wilde vogelsoorten zoals eenden, duiven en zwanen.

Onlogische beslissing

“Volgende week stond de vogelbeurs van De Sijseelse Geelgors gepland, in het parochiaal centrum De Kring. Die moeten we nu jammer genoeg annuleren. Ook de vogelshow volgende week in Oostkamp mag niet doorgaan. Dit weekend kon de show in Gistel wel doorgaan, maar liefhebbers die in de bescherming of bewakingszone wonen mochten niet buiten komen met hun vogels. Dit is volgens ons totaal onlogisch”, zegt Jean-Pierre Lamote. Hij is naast voorzitter van de gemeenteraad voor CD&V+ ook actief lid van siervogelvereniging De Sijseelse Geelgors. “We begrijpen niet dat onze activiteiten, onze hobby, onder dezelfde strenge regels van het FAVV vallen als deze voor het pluimvee en de wilde vogelsoorten. Onze siervogels zitten binnen in volières en komen niet met buitenvogels in contact. Ze zijn dus zeker geen verspreiders van vogelgriep. Na de moeilijke coronajaren konden we eindelijk terug onze ervaringen uitwisselen met de andere liefhebbers. Dit is dan ook echt geen goed nieuws voor ons. De maatschappij loopt geen enkel risico door onze beurzen en vogelshows te laten doorgaan. Na 21 oktober wordt de bewakingszone opgeheven. We hopen dat alles dan terug normaal kan verlopen. We kijken enorm uit naar onze 62ste vogelshow van de Sijseelse Geergols. Die vindt plaats op 12 en 13 november in de turnzaal.