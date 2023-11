Vogelshow van Koninklijke Zang & Kleur Zwevegem al aan 64ste editie toe: liefst 640 zijn er te bewonderen

In OC Kappaert vindt dit weekend de 64ste vogelshow van Koninklijke Zang & Kleur Zwevegem plaats. Maar liefst 640 vogels worden er tentoongesteld.

Zang en Kleur Zwevegem is een club voor en door vogelkwekers uit de regio, opgericht in 1957. In 2007 werd Zang en Kleur Zwevegem verrijkt met de titel ‘Koninklijke’. In 2017 vierde onze club met momenteel 52 actieve kweekleden zijn 60ste verjaardag. Jaarlijks houden we onze tentoonstelling het eerste weekend van november.

Nieuwe voorzitter

Eerste schepen Eliane Spincemaille en Dirk Desmet waren vrijdagavond tijdens de opening op de afspraak om onder meer Guy Decock (77) in de bloemetjes te zetten. Na 36 jaar gaf Guy het voorzitterschap door aan Bart Turpijn. “Op mijn leeftijd ben je zogenaamd niet meer zo fris om al de taken van een voorzitter aan te kunnen hé”, vertelt Guy. “Om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen gebeurt dit geleidelijk aan. Ik zag onze vogelshow evolueren tot meer dan 1.100 vogels. Momenteel zijn dit er nog 640 over 29 deelnemers. De vogelliefhebbers verouderen en er komt nog moeilijk opvolging van een jonger publiek bij. Toch mogen we terug best tevreden zijn met de opkomst.”

Ook huidig voorzitter Bart Turpijn (58) was een tevreden man. “Zelf begon ik hier als kwekend lid”, vertelt Bart. “Dit evolueerde naar een opleiding tot voorzitter met een nieuw bestuur. Onze hobby heeft het niet gemakkelijk door tegenkanting. Toch hebben we enkele doelen voorop gesteld. We willen bijvoorbeeld in het rusthuis met een aantal kooien bij de bejaarden gaan om hen terug te brengen in de tijd. Er zijn daar misschien kwekers op rust aanwezig. We willen ook een werkgroepje oprichten die naar scholen gaat om kinderen warm te maken om deze mooie hobby op te nemen.”

“Dit is voor de organisatoren een heel intens weekend”, zegt eerste schepen Eliane Spincemaille tenslotte. “Dat ze het opnieuw voor elkaar krijgen om er een mooi evenement van te maken kunnen we enkel maar toejuichen.”

Er werd ook gestreden voor het eindklassement die werd gewonnen door Jacques Weedaghe uit Zulte. Zwevegemnaar Freddy T’Kindt werd tweede en Luc Van Marcke eveneens uit Zwevegem vervolledigde het podium.