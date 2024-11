Voetballer Charles Vanhoutte en zwemster Silke Holvoet winnen sportprijzen in Wielsbeke

Vrijdagavond werden in OC Leieland in Ooigem de Sportman en Sportvrouw bekend gemaakt. Union Sint-Gillis speler Charles Vanhoutte en synchroonzwemster Silke Holvoet waren de laureaten. De zUndagsrijders waren sportclub van het jaar.

De toon van een meer dan geslaagde avond werd meteen gezet met een hoogstaand optreden van Gympic Nevele. Na een resem kampioenen werden de meest verdienstelijke sporters van het afgelopen jaar bekend gemaakt.

Judoka Pauline Mervillie werd belofte van het jaar. De zUndagsrijders, die niet verlegen zitten om een extreme uitdaging voor het goede doel, werden sportclub van het jaar.

Charles Vanhoutte

De trofee van de sportraad ging naar zitvolleybalspelers Joyce Vandevelde en Brecht Bruneel die een pleidooi hielden om hun sport meer onder de aandacht te brengen. Baseballer Florian Van Acker mocht de titel van Sportverdienste ontvangen.

Sportman van het jaar werd Charles Vanhoutte, profvoetballer bij Union Sint-Gillis. De centrale middenvelder is momenteel aan een hoog niveau aan het acteren en droomt van de Rode Duivels.

Vereerd

Silke Holvoet is een terechte sportvrouw van het jaar. De 18-jarige Ooigemse pakte maar liefst 10 Belgische titels dit jaar. 2 individueel, 3 in duet, 4 in team en 1 acro. “Ik voel mij heel vereerd met deze prijs”, glundert de studente dierenzorg. “Dit is de kroon op een prachtig seizoen. Het is leuk dat synchroonzwemmen ook eens in de spotlights wordt gezet. Iedere titel is toch speciaal. Vooral die met mijn nieuwe duetpartner, Marieke Dedecker (17). Twee weken voor het Belgisch kampioenschap wisten we pas dat we een duet moesten vormen. Ik denk dat ik zowat op de top van mijn carrière zit. Dit doen we enkel voor de eer. Met deze sport is niets te verdienen. Er staan wekelijks 12 trainingsuren op het programma bij mijn club in Zwevegem. Nu gaat de riem er even af. Op 9 februari staat de eerste grote afspraak gepland. Dan gaat het Belgisch Kampioenschap voor eigen publiek in Zwevegem door. Vanaf volgend jaar worden de trainingsuren teruggeschroefd. Er staan bij de senioren heel wat minder wedstrijden op de kalender. De combinatie met mijn studies zal dan ook beter te combineren zijn. Ik blijf echter mijn hobby met hart en ziel beoefenen.”