Voetbalclub R. Knokke FC gaat in zee met The Arena Group om stadion maximaal te laten renderen

Voetbalclub R. Knokke FC heeft een deal gesloten met The Arena Group waardoor ook op niet-wedstrijddagen in het voetbalstadion diverse activiteiten kunnen georganiseerd worden. “De nabijheid van de zee is natuurlijk een enorme troef”, meent Ann Vantomme van The Arena Group.

Het vernieuwde Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park werd in oktober 2019 in gebruik genomen. Het stadion biedt tal van mogelijkheden en dat was Ann Vantomme natuurlijk ook in het oog gesprongen. Ann is zelf gepokt en gemazeld in het voetbalwereldje. Ze is zelf organisator van de EOTS-party, het voetbalgala voor de amateurvoetballers dat overigens op woensdagavond 17 mei in het casino van Knokke plaatsvond. “Met The Arena Group hebben we nu al vier profploegen (RC Genk, AA Gent, RSC Anderlecht en RSC Charleroi) waar we de opportuniteiten van de stadions maximaal exploiteren. Het blijven natuurlijk in eerste instantie voetbalstadions, maar er zijn natuurlijk op een jaar heel wat dagen dat er niet gevoetbald wordt. De accommodatie die er beschikbaar is, benutten wij maximaal. In samenspraak met de club uiteraard.”

Kunstgrasveld

Voetbalstadions hebben vaak de eigenschap vlot bereikbaar te zijn en over voldoende parking te beschikken. The Arena Group zal ook heil in een samenwerking met R. Knokke FC. “Het nieuwe stadion beschikt hier over een aantal zalen die je voor allerhande doelen kan inzetten: van een seminarie tot een receptie. De capaciteit varieert van 10 tot 400 personen. Bovendien is ook de nabijheid van de zee een troef. Met onze vaste partner organiseren we veel teambuildingactiviteiten, waarvoor het strand een ideale plaats kan zijn. Maar ook in het stadion zelf zijn daarvoor tal van mogelijkheden, onder meer op het kunstgrasveld.”

Eerstenationaler R. Knokke FC speelt om de 14 dagen thuis, de jeugdwedstrijden worden meestal niet op het hoofdveld afgewerkt. “Er is hier dus zeker ruimte voor extra activiteit”, bevestigt operationeel manager David Simoens. “Voor ons is dit ook een meerwaarde. We hebben zelf verschillende partners, bijvoorbeeld op het vlak van catering. Ook zij kunnen alleen maar beter worden van een samenwerking met The Arena Group. Hoe meer leven hier in de brouwerij, hoe beter natuurlijk.”

Rondleiding

De mogelijkheden zijn eindeloos. Het hippe Knokke en het nabije Brugge, zee en strand,… “Om de mensen kennis te laten maken met het stadion en zijn mogelijkheden organiseren we op donderdag 1 juni een experience day. We zullen dan alle troeven uitspelen en een rondleiding geven. Er zijn hier niet enkel opportuniteiten voor grote bedrijven die iets op poten willen zetten, ook pakweg een communiefeest is hier mogelijk.”