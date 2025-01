Voetbalclub KM Torhout fuseert met KM Torhout Jeugd

De fusie is sinds 1 januari een feit. KM smelt samen met zijn jeugdwerking dankzij de fusie van de twee vzw’s, KM Torhout en KM Torhout Jeugd. Die fusie betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de club. “Het is een cruciale stap naar een stabiele en toekomstgerichte organisatie”, zegt secretaris Steven Vanhoutte.

Expertise bundelen

De afgelopen twee jaar hebben de twee genoemde vzw’s nauw samengewerkt via de B-ploeg: KM Torhout B. Dat heeft geleid tot een succesvolle samenwerking en een sterke basis voor de fusie. De integratie van de twee vzw’s is bedoeld om de club beter in staat te stellen om de uitdagingen van het amateurvoetbal aan te gaan, de interne werking te optimaliseren en de juiste mensen op de juiste plaats te kunnen neerzetten.

Voorzitter Dick D’Hoore benadrukt het belang van de fusie. “Het is een strategische stap om KM Torhout zowel financieel als juridisch sterker te maken”, licht hij toe. “Het stelt ons in staat om als één geheel op te treden in gesprekken en onderhandelingen met overheidsdiensten en andere belanghebbenden. Bovendien kunnen we nu onze middelen en onze expertise beter bundelen om de club naar een hoger niveau te tillen.”

Sterke jeugdwerking

Een van de belangrijkste pijlers van de fusie is het versterken van de jeugdwerking.

“De jeugdwerking is het fundament van onze club,” vervolgt voorzitter D’Hoore. “We zijn vastbesloten om ze nog sterker uit te bouwen en te ondersteunen. Onze jeugdspelers zijn de toekomst van KM Torhout. We willen hen de best mogelijke begeleiding en faciliteiten bieden om hun talenten te ontwikkelen. De jeugd is een wissel op de toekomst, zoals geweten is.”

“De fusie van KM Torhout en KM Torhout Jeugd symboliseert een nieuwe start en een verenigde visie voor de toekomst. De club kijkt ernaar uit om samen te werken aan een succesvol en duurzaam perspectief, met een sterke focus op zowel de eerste ploeg als de jeugdwerking. We gaan er helemaal voor!” (JS)