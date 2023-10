‘Vo de Klucht’ in feestzaal Astoria keer op keer uitverkocht: “Veel gezelliger dan theaterzaal”

Een cafézaaltje, een toog, wat stoelen, een bescheiden podium, enkele spotlights en een microfoon: meer heeft vzw Het Meubilair niet nodig om stand-upcomedy terug te brengen waar het thuishoort: tussen de mensen. Met succes, want afgelopen dinsdag was feestzaal Astoria met 140 plaatsen voor de achtste opeenvolgende keer volledig uitverkocht.

Het programma van Vo de Klucht is er een waar menig cultuurhuis jaloers op mag zijn. Dit seizoen stonden Gili, Jade Mintjens en Amelie Albrecht er op het podium en dinsdag bracht droogkomiek Raf Coppens met snedige oneliners de feestzaal aan het lachen. In november is er nog het cafétoneelstuk Krans met Bart Claeys en een mystery show. Voor de eerste helft van 2024 staan alweer klinkende namen als Jeroen Verdick, David Galle en Kamagurka geprogrammeerd.

try-outs

“Al drie seizoenen lang beleven we hier leuke avonden. Je kan de sfeer niet vergelijken met die in een cultureel centrum of theater. In onze kleine zaal is het veel gezelliger, gaat het er losser aan toe en ligt het entertainmentgehalte hoger. Hier vinden vaak try-outs van grote shows plaats. Dat artiesten met plezier terugkeren, sterkt ons om door te gaan”, zegt organisator Jonathan Tanghe van vzw Het Meubilair.

Incident

Vorige maand verstoorde een aanwezige het optreden van Amelie Albrecht. Vooral wat ervan gemaakt werd in de geschreven pers liet een wrange nasmaak na bij de organisatoren. “Het veroorzaakte een storm in een glas water. Dat terwijl de show nooit onderbroken werd. Na afloop haalde de bewuste persoon wel naar me uit, maar het overgrote deel van het publiek en ook Amelie zelf waren toen al vertrokken”, zegt pr-verantwoordelijke Franky Ledoux. “Als organisator was dit voor ons een heel vervelend voorval. Maar het feit dat we ’s anderendaags alweer meer dan 30 tickets voor de volgende show verkochten, stak ons een hart onder de riem. Ik denk dat we terecht fier mogen zijn dat we een dergelijk comedy-programma kunnen brengen in een café”, besluit hij.