Vlijtige Vingerhoedjes vliegen er weer in

Op donderdagavond 15 september starten de Vlijtige Vingerhoedjes hun nieuwe werkjaar. Zo’n 15 vrouwen maken deel uit van dit Veurns naaiatelier. Nieuwe leden zijn nog welkom… en dat mogen ook mannen zijn!

De Vlijtige Vingerhoedjes is enkele jaren geleden opgericht om je als vrouw ongestoord te kunnen storten op je haak-, brei- of naaiwerk, eens van huis weg te zijn en eventueel wat bij te kletsen met andere hobbynaaisters.

“Momenteel zijn we met zo’n 15 dames; van twintigers tot gepensioneerden. Wij komen om de twee weken op donderdagavond samen in ontmoetingscentrum Callicanes, telkens van 19 tot 22 uur. We delen tips, maar geven geen lessen of opdrachten. Iedereen werkt aan haar eigen project”, vertelt bestuurslid en oprichtster Silke Geryl.

Naaidagen

Wel is er elk jaar een naaidag – van 9 tot 17 uur – waarbij de dames hun krachten bundelen om bijvoorbeeld een kleedje of een tas te maken. “Dit jaar houden we zelfs twee van die naaidagen. De eerste vindt plaats op zaterdag 26 november, met in de voormiddag een workshop over kleur- en stijladvies. In de namiddag is er dan het gebruikelijke vrij naaien. Ook de tweede naaidag staat trouwens al in onze agenda: die zal plaatsvinden op zaterdag 25 maart. Leden kunnen gratis deelnemen, maar ook niet-leden zijn welkom op deze naaidagen, mits betaling van 25 euro”, zegt Zelia La Croix.

Losse naaibeurten

Het lidgeld bedraagt 25 euro voor 19 naaiavonden en de twee naaidagen. “Nog nieuw is dat je dit jaar ook per beurt kan betalen, indien je maar sporadisch kan langskomen. Dan betaal je 2,5 per avond. Nieuwelingen mogen trouwens één maal gratis komen testen en kunnen daarna beslissen of ze lid worden of per beurt willen betalen”, legt Liesbeth Dufoor uit.

“Of er ook mannen welkom zijn in onze vereniging? Die hebben we hier voorlopig nog nooit gezien, maar waarom niet? Breng in ieder geval wel je eigen naaimachine mee!”, lacht Stefanie Leempoels.