Vlamertingse Heemkring Flambertus nodigt auteur Lieven Stubbe uit

Op donderdag 28 september om 19.30 uur nodigt de Vlamertingse Heemkring Flambertus auteur Lieven Stubbe uit in het oc Vlamertinge.

Auteur Lieven Stubbe heeft het in zijn boek Elf eeuwen Ieper over het avontuur van de mensen en het landschap in en rond de middeleeuwse stad Ieper.

Het verhaal start bij de ontwikkeling van het landschap, omschrijft het relaas van de versterkte vroonhoeve langs een bevaarbaar riviertje en de groei tot grote lakenstad en belangrijke vestingstad.

Het boek brengt het avontuur van een moedige stad die glorie en drama kende, een stad met negen levens. Vlamertinge is een dichte buur en als het regent in Ieper druppelt het in Vlamertinge.

De lezing staat open voor iedereen, de toegang bedraagt 2,50 euro.