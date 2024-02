Vlaamse Vasteplantenvereniging Zuid-West-Vlaanderen huldigt verdienstelijke leden

Op zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie heeft de Zuid-West-Vlaamse tak van de Vlaamse Vasteplantenvereniging enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet.

Gedurende de avond werd het nieuwe jaarprogramma voorgesteld, met een twintigtal activiteiten. Zo is er op zaterdag 19 februari de Plantendag in De Leest met de Nederlandse plantenkweker Gerrie Veenstra die een voordracht geeft over bijzondere planten door het jaar heen. Op zondag 26 mei is er dan de 23ste plantenbeurs Tuin en Sfeer op kasteeldomein Blauwhuis. De verdienstelijke leden zijn de zussen Mieke, Katrien en Hilde Stragier, Hendrick De Bruyne, Dirk Pinket en Christine Herman. Het bestuur werd ook uitgebreid. Sinds eind vorig jaar maken Patrick Vandevoorde, France Van Loocke, Els De Roeve en Andy Vankeirsbulck er deel van uit. (vadu)