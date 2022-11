Vlaamse Actieve Senioren nodigen Assita Kanko uit

De Vlaamse Actieve Senioren Avelgem Scheldeland nodigen Europees parlementslid Assita Kanko uit voor een voordracht.

Op dinsdag 15 november komt Europees Parlementslid Assita Kanko spreken over Vrijheid en woke in Alta Ripa te Avelgem. “Assita Kanko is auteur, columniste en politica. Sinds 2019 zetelt ze in het Europees Parlement voor de N-VA. Ze is een voorvechtster van vrouwenrechten en is vooral bekend wegens haar persoonlijke getuigenis over vrouwelijke genitale verminking.”

Mensenrechtenactivist

“Kanko groeide op in Burkina Faso, waar ze op 5-jarige leeftijd het slachtoffer werd van genitale verminking, zoals miljoenen meisjes wereldwijd. Toen president Thomas Sankara vermoord werd, zag ze hoe Burkina Faso in een dictatuur veranderde. Tussen 1998 en 2001, na de moord op de invloedrijke journalist en vriend Norbert Zongo, studeerde Kanko journalistiek en werd ze mensenrechtenactivist. Ze werd ook wel La Fille du Collectif genoemd”, stelt Dierk Dedeyne, voorzitter van de Actieve Senioren, de gaste voor.

Polin

Kanko emigreerde in 2004 naar België. Ze behaalde een master in de internationale politiek en een MBA aan de Solvay Economics and Management School in Brussel. In 2018 richtte ze Polin op, een politieke incubator die het aantal én de invloed van vrouwen in de politiek en ondernemerswereld wil vergroten. Vrouwen maken er kennis en leren van elkaar, over partij- en gewestgrenzen heen. “In 2019 werd Kanko verkozen als Europees Parlementslid voor N-VA. Ze is er vicevoorzitter van haar fractie en focust zich voornamelijk op vrouwenrechten, veiligheid en defensie, en buitenlands beleid”, aldus Dierk. De voordracht wordt voorafgegaan door een middagmaal met aperitief, filet van parelhoen met groenten, en mokka of thee met versnaperingen. De bijeenkomst begint om 12 uur. Leden betalen 34 euro en niet-leden 40 euro.