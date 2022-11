VKt ontvangt ‘basislabel’ als bekroning van jeugdvriendelijke volleybalvereniging

Volleybalclub VKt, opgericht in 1982, heeft de voorbije zomer zijn 40-jarig bestaan gevierd. Zopas deed de succesvolle vereniging zichzelf nog een mooi verjaardagsextraatje cadeau. VKt behaalde het zogenoemde basislabel, uitgereikt door de koepel Volley Vlaanderen als bekroning van de kwaliteitsvolle jeugdopleiding die aangeboden wordt.

Het VKt is op sportief vlak een begrip in Torhout. De club telt meer dan 250 leden, voornamelijk meisjes, verdeeld over vijf seniorenploegen, twaalf jeugdploegen en drie recreantenploegen. In samenwerking met Rembert Torhout Heren is er ook een volleybalschool voor kinderen, die hen al vanaf de derde kleuterklas van de sport wil laten proeven. Want jong geleerd, is oud gedaan.

Volley Vlaanderen reikt niet zomaar het basislabel uit. Het doel is om met de steun van Sport Vlaanderen de kwaliteit van de jeugdwerking in de volleybalclubs te verhogen. Om het basislabel te behalen, dien je aan verschillende criteria te voldoen, die elk afzonderlijk geëvalueerd worden. Het VKt behaalde in dat kader liefst vier erkenningen: jeugdvriendelijke volleybalclub (voor een meer dan degelijke jeugdwerking), het talentenlabel (voor extra omkadering voor clubtalent), het Volley4All-label (voor het brede aanbod voor jong en oud) en tot slot het beachlabel (voor de aanwezige beachvolleybalwerking).

Op basis van de vier genoemde erkenningen werd het basislabel verstrekt. Het bewijst dat het VKt sterk bezig is en op de ingeslagen weg moet blijven doorgaan.

Gemeenschapsrol

“Onze bloeiende club biedt niet enkel kwaliteitsvolle, jeugdvriendelijke sportmogelijkheden, maar vervult in Torhout ook een belangrijke gemeenschapsrol”, zegt voorzitter Paul Vanthournout. “We brengen mensen samen om van volleybal te genieten en zorgen zo voor extra sociale cohesie. Het bestuur organiseert trouwens samen met vrijwilligers geregeld randactiviteiten, zoals vorige zaterdag onze jaarlijkse grootoudernamiddag. Die dag speelden al onze ploegen een thuismatch. Iedereen kon komen supporteren en tegelijk zich de pannenkoeken met koffie laten smaken.” (JS)