VKSO Zerkegem viert 50-jarig bestaan: “Een gezellige vereniging met lokale verankering”

VKSO Zerkegem werd in 1973 opgericht onder impuls van Sport en Ontspanning Zerkegem. De voetbalploeg van weleer was verdwenen, maar er bleek een hernieuwde nood aan een voetbalploeg. Jaren was Zerkegem het zwakke broertje in vierde provinciale, nu is het een stevige derdeprovincialer met een uitgebreide jeugdwerking.

Georges Lievens was er, naast voorzitter Marcel Declerck en Hugo Maes, als een van de stichters van meet af aan bij. In de beginjaren was Georges de secretaris, maar ook speler-trainer en manusje-van-alles bij de ploeg. Nog altijd is de man, die stichter en bezieler was van zovele verenigingen in Zerkegem, elk weekend te vinden op de Zerkegemse voetbalvelden. “Ja, ik doe altijd de was van de voetbalkledij, dweil de kantine en ben supporter van elk van onze voetbalploegen.”

Oudenburg

“In de jaren ‘60 van de vorige eeuw speelden heel wat Zerkegemnaars bij de buren van White Star Oudenburg, omdat onze voetbalploeg was stopgezet. Er was zelfs een seizoen dat 9 van de vaste basisspelers van Oudenburg eigenlijk Zerkegemnaars waren!” Onder impuls van Sport en Ontspanning Zerkegem werd besloten om opnieuw een voetbalploeg op te starten. De uitrusting was groen-zwart, een groene trui met een zwarte short omdat deze minder vlug vuil werd dan een witte. “We speelden eerst op een weide achter de pastorietuin. We bouwden er een houten gebouwtje, dat dienst deed als kantine en als kleedkamers. Pas in 1994 kregen we dit terrein, kleedkamer en kantine van het gemeentebestuur. Er was een hoofdterrein en een duiveltjesterrein. In het liefhebbersvoetbal haalden we mooie prijzen, maar na onze aansluiting bij de KBVB vertoefden we voornamelijk in vierde provinciale”, zegt Georges. “Sportief hoogtepunt was het seizoen 2008-2009, toen we promoveerden naar derde provinciale, om na twee jaar terug te zakken naar vierde.” Lange tijd was het niet echt sexy om bij VKSO Zerkegem te spelen, maar de club bracht toch spelers als Dennis Viaene in eerste nationale. Anno 2023 is de voetbalclub een stevige club in derde provinciale en kent het een uitgebreide jeugdwerking.

VKSO Zerkegem anno 1973-1974. Deze ploeg speelde toen kampioen in het middenkustverbond liefhebbersvoetbal. Op de foto zien we boven v.l.n.r. Paul Allemeersch (+), Martin Eeckeloo, Raf Vanhoenacker, Roland Vanhessche (+), Freddy Delancker, Frans Schaep en Hugo Maes (medestichter). Onder v.l.n.r. Gilbert Declerck, Norbert Cheyns, Daniel Strubbe (+) en Georges Lievens (medestichter). (repro Davy Coghe)

Familiaal

De 46-jarige Wim Feys is na Marcel Declerck en Patrick Ongenae slechts de derde voorzitter van VKSO Zerkegem. “Ikzelf heb jaren gevoetbald bij SK Eernegem”, zegt de Bekegemnaar. “Toen mijn drie zonen hier kwamen voetballen, was ik eerst supporter. Maar je weet hoe dat gaat. De voetbalkriebels waren niet weg en ik werd trainer, om wat later bestuurslid te worden. Nu ben ik al een jaartje voorzitter van VKSO. Vandaag de dag zijn we echt een bloeiende club, met de voorbije twee jaren een ledenstijging van 30 procent. Naast onze eerste ploeg, hebben we een beloften- en veteranenploeg en ploegen bij elke lichting van U6 tot en met U21. Deze 15 ploegen zijn goed voor zowat 220 spelers. Hier zie je vaak nog familieverbanden, met de zoon in een van de jeugdploegen, waarbij diverse generaties met elkaar verweven zijn door voetbal. We ijveren voor deze familiale sfeer en proberen zo ook de inschrijvingsprijs laag te houden. Met die 225 euro per jaar zitten we bij de laagste bijdragen uit de regio. We hebben sportieve ambities, dat is rustig meedobberen in derde provinciale, maar ook een sociale rol. Hier staat het kind, de jongere centraal. Dit kan dankzij de goede steun en medewerking van het gemeentebestuur. Voor ons als club, met een dynamisch bestuur, lukt het om de boel te runnen. Het moeilijkste is het vinden van goede trainers. Als je een geëngageerde trainer hebt voor je ploeg, dan slaat dit over op het voetbalplezier van het kind. En dan blijven ze voetballen bij ons. We willen een gezellige vereniging met lokale verankering zijn, en blijven.”

Feest

Tijdens het weekend van vrijdag 22 tot en met zondag 24 september viert VKSO het 50-jarig bestaan. Op zaterdagavond is er een feestmaaltijd in zaal Sarkoheem. Kaarten zijn te koop in de kantine. En op zondag 24 september worden de eerste honderd bezoekers getrakteerd op een taart. Als het sportief wat meezit, speelt VKSO dan voor de leidersplaats in derde provinciale. (PA)