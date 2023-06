Viviane David wint Manillentornooi Sint-Baafs

De strijd om de 57ste kampioenstitel in het Manillentornooi van Sint-Baafs is gewonnen door Viviane David, met 110 punten in 383 beurten. Pol Duthoit scoorde 107 punten in 399 beurten, Dany Devisch 99 punten in 362 beurten. Marc Coudeville (98 punten in 368 beurten) en Noël Naeyaert (97 punten in 383 beurten) vervolledigen de top vijf. Franky Claeys werd de eerste KWB’er. Er waren dit jaar 26 deelnemers in het parochiaal centrum Valkenburg in de Legeweg in Sint-Andries. Het volgende tornooi start op dinsdag 26 september. Nieuwe leden zijn altijd welkom. (TBR/foto Tom)