Vinkenmaatschappij Sint-Jansvrienden uit Izegem viert kampioenen

Bij de Izegemse vinkenmaatschappij van voorzitter Geert D’Hondt wordt traditiegetrouw elk seizoen afgesloten met een gezellige kampioenenviering.

De maatschappij telt 50 leden en heeft haar thuisbasis in lokaal De Nieuwe Wijk. Intussen heeft de secretaris zijn rekenwerk verricht en is Noël Heyerick uitgeroepen tot nieuwe koning van de maatschappij. De titel van kampioen was voor voorzitter Geert D’Hondt. Er was ook nog een trofee voor de vrouwelijke kampioen en die ging naar Sylvie Decraene. Fernand Declerck moest zich tevreden stellen met de trofee van de kleine kampioen. Op de foto zien we de Sint-Jansvinkeniers in feeststemming.

(CLY/foto CLY)