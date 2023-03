Vinkenmaatschappij De Roodborsten uit Meulebeke is klaar voor nieuwe seizoen

In het weekend van 1 en 2 april opent de vinkenmaatschappij De Roodborsten uit Marialoop het vinkenseizoen in Meulebeke.

“We prijzen ons gelukkig dat we het nieuwe vinkenseizoen kunnen induiken met 58 leden”, opent voorzitter Dirk Verkinderen. “Akkoord, er waren ooit betere tijden, maar sinds corona hebben heel wat (oudere) leden afgehaakt en is er geen instroom meer. Spijtig om te vermelden dat wij niet de enige vinkenmaatschappij zijn die dit meemaakt. Gelukkig hebben we in Meulebeke nog twee andere maatschappijen: Recht voor Allen en Niet Rijk maar Recht die zich eveneens inzetten voor de vinkensport.”

Champagne

“Op 1 en 2 april houden wij onze eerste zetting, telkens om 9 uur aan de school in Marialoop. Onze andere zettingen vinden plaats aan ons lokaal ’t Vissershoveke in de Beukstraat 6 in Oostrozebeke. Nieuw dit jaar is dat we voor iedere eerste van iedere reeks een fles heerlijke champagne Grellet hebben.”

“Ik wil langs deze weg mijn bestuursleden danken voor hun inzet: Patrick Devriese, Geert Desmet, Jozef Vanquathem, Eddy Dufour, Dieter Vervelghe, Eddy Goethals, Veronica Liesabeth, Veerle Pauwels en Hannelore Naessens.”